NetBet: el casino con promociones todos los días

NetBet es un casino y casa de apuestas deportivas con cientos de ofertas diarias.

NetBet es un casino y casa de apuestas deportivas online que ha ganado bastante popularidad desde su llegada en México gracias a su extenso catálogo y sus promociones que tiene diariamente.

NetBet tiene en su repertorio cientos de juegos para los intereses de cualquier jugador, con disposición de juegos con jackpots progresivos que alcanzan los millones, títulos en vivo donde la experiencia inmersiva los transportará al casino favorito y una amplia selección de mercados para que realizar apuestas deportivas en los eventos más destacados del año.

Este casino online cuenta con múltiples promociones que permitirán aprovechar al máximo todo lo que ofrece.

Para los jugadores nuevos, NetBet podría ser una gran opción gracias a sus ofertas del día, con las que se pueden descubrir distintos slots y funciones de la página cada día. Para reclamar estas ofertas, sólo se tiene que depositar una cantidad mínima (a veces usando un código promocional) y apostar en los juegos seleccionados y/o participar en uno de los minijuegos gratuitos.

Los premios varían dependiendo de la promoción:

Los lunes se conseguirán hasta 50 tokens con los que puedes intentar desbloquear su Caja fuerte, donde se podrá ganar hasta 100 mil pesos.

se conseguirán hasta 50 tokens con los que puedes intentar desbloquear su Caja fuerte, donde se podrá ganar hasta 100 mil pesos. Los martes se puede sacudir el widget de las maracas para ganar un bono de hasta 400 pesos.

se puede sacudir el widget de las maracas para ganar un bono de hasta 400 pesos. Los miércoles se gira la ruleta para definir el juego en el que se podrán usar 20 giros gratis

se gira la ruleta para definir el juego en el que se podrán usar 20 giros gratis Los jueves se podrán llevar hasta 500 giros gratis al apostar en los slots de Age of the Gods

se podrán llevar hasta 500 giros gratis al apostar en los slots de Age of the Gods Los viernes hay una Happy Hour en la que se recibe un 50% extra al realizar un depósito

hay una Happy Hour en la que se recibe un 50% extra al realizar un depósito Los sábados dan 100 pesos extra en apuestas en cualquier título del proveedor NetEnt

dan 100 pesos extra en apuestas en cualquier título del proveedor NetEnt Los domingos se podrá resolver un acertijo para conseguir 10 giros gratis en el juego seleccionado y depositar con el código promocional para obtener 25 giros adicionales.

Oferta de bienvenida en NetBet

Asimismo, NetBet cuenta con una oferta de bienvenida donde todos los jugadores nuevos tienen derecho a reclamar la promoción, la cual no sólo duplicará el primer depósito dándo hasta 4 mil pesos extras, sino que también regala 10 giros gratis en los juegos de Age of the Gods, así como un bono de 100 pesos para usarlo en la sección de Live Casino, donde hay mesas de cartas y programas de juegos transmitidos en directo.

Adiós a la monotonía

En NetBet la monotonía de las apuestas es cosa del pasado, seguramente los jugadores tendrán muy claro cuáles son sus slots favoritos y los frecuentan de vez en cuando, pero con tanta variedad de temáticas, premios y funciones especiales disponibles en los casinos online, también hay quienes preferirán alterar sus rutina y explorar todos los juegos que tienen a su alcance para encontrar los mejores del mercado.

En ese sentido NetBet tiene títulos con temáticas inspiradas en símbolos y personajes icónicos del casino tradicional, como los diamantes, las frutas y los arlequines. También se puede disfrutar de los lanzamientos más recientes con mecanismos innovadores, como partidas de giros gratis con bonificaciones creativas o cuadrículas con rodillos Megaways.