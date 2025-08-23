GENERANDO AUDIO...

Autos Nissan Magnite recibirán atención de la compañía y Profeco. Foto: AFP

La Profeco y Nissan Mexicana emitieron una alerta de seguridad para los propietarios de 21 mil 924 vehículos Nissan Magnite 2025.

La revisión busca corregir fallas que podrían afectar el funcionamiento de los faros y el sistema de frenos, evitando riesgos a los conductores y pasajeros.

Fallo en luces altas afecta a mas de 6 mil unidades

Entre los modelos afectados, 6 mil 877 unidades Magnite Advance presentan un problema al activar las luces altas. Según Nissan, se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, lo que provoca sobrecalentamiento. Su uso prolongado podría derretir el conector, dejando los faros inoperables.

Para solucionar la falla, la marca reconfigurará el módulo IPDM y cambiará los conectores de los faros izquierdo y derecho sin costo para los propietarios. Hasta el 30 de julio, se habían reportado dos incidentes relacionados con este problema.

Vehículos con problema en la tubería ABS

Los otros 15 mil 047 vehículos Magnite 2025 presentan un riesgo en la tubería ABS, que podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta. Esto puede causar abrasión en la tubería, perforación, fuga de líquido de frenos y disminución en la capacidad de frenado.

Si se detecta un espacio menor a 20 mm entre la tubería y el protector, Nissan ajustará la holgura durante la revisión, sin que represente un costo para los usuarios. Este fallo había sido reportado previamente y se activó la campaña de revisión en agosto, que se mantendrá de manera indefinida.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Profeco exige a PlayStation Store mostrar precios en pesos mexicanos]

Qué deben hacer los conductores

Los propietarios de Nissan Magnite 2025 deben revisar si su vehículo está incluido en la alerta y acudir a un centro de servicio autorizado para realizar la inspección y las correcciones necesarias. Las reparaciones son gratuitas y buscan garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

Profeco indicó que la automotriz dará a conocer los llamados en la liga directa, y contactará a las y los consumidores por llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y cartas a domicilio.

Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto a los distribuidores autorizados, el número 800 9 NISSAN (647726) opción 6 y correo electrónico contacto.nissan@nissan.com.mx.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]