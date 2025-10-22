GENERANDO AUDIO...

Aguinaldo, sin impuesto nuevo, aclaran. Foto: Getty Images.

En redes sociales circuló la versión de que el SAT aplicará un nuevo impuesto sobre el aguinaldo a partir de este año, lo que generó preocupación entre trabajadores. Sin embargo, autoridades federales confirmaron que esta información es falsa y que no hay cambios recientes en la ley fiscal.

De acuerdo con información verificada por Infodemia y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta octubre de 2025 no existe ninguna iniciativa, reforma ni disposición oficial que modifique la manera en que se grava el aguinaldo.

SAT niega nuevo impuesto sobre el aguinaldo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró que no se ha aprobado ningún nuevo impuesto relacionado con esta prestación. La confusión surgió por publicaciones virales que aseguraban falsamente que el SAT comenzaría a retener parte del aguinaldo como un nuevo tributo.

Desde 2014, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en su artículo 93, establece que los aguinaldos están exentos de impuestos “hasta el equivalente del salario mínimo general de 30 días”. Esto significa que solo si una persona recibe una cantidad superior a ese monto, el excedente paga ISR, como ha ocurrido en los últimos años.

¿Qué dice la ley y qué sigue?

La legislación vigente no ha sido modificada y no existe ninguna propuesta para imponer un gravamen adicional al aguinaldo. Por lo tanto, los trabajadores pueden tener la certeza de que su prestación se mantendrá sin cambios este cierre de año.

El SAT recordó que toda la información oficial se publica únicamente a través de sus canales verificados y pidió a la ciudadanía no compartir contenidos falsos en redes sociales.

