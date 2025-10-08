GENERANDO AUDIO...

Conoce los países con los que México tiene tratados comerciales. Foto: IA

Ahora que el presidente Donald Trump abrió la posibilidad de sustituir el T-MEC por pactos individuales con México y Canadá, no está de más recordar que éste no es el único acuerdo comercial con el que cuenta nuestro país, ya que también tiene otros, en total ha consolidado –según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)— 14 Tratados de Libre Comercio que le permiten comerciar con 52 países.

De ahí que ante esta tendencia internacional hacia el proteccionismo comercial, el IMCO sugiere que México aproveche su red de tratados comerciales y establezca una política industrial moderna para atraer inversión y ganar competitividad.

Tratados comerciales más allá del T-MEC

En el estudio “Política comercial en la era del proteccionismo”, este Centro de Investigación en Política Púbica enumera las características que distinguen a México, ya que cuenta con una de las redes comerciales más amplias del planeta:

14 tratados de libre comercio con 52 países

30 acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones y múltiples convenios regionales en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Acuerdos de Cooperación Económica (ACE) con Mercosur y con Argentina

Esto le permite tener acceso preferente a mercados clave como Estados Unidos, la Unión Europea y la cuenca Asia-Pacífico.

14 Tratados de Comercio de México

Tratado País Año T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) Estados Unidos, Canadá 2020 TLC México–Costa Rica Costa Rica 1995 TLC México-Centroamérica Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras 1998 TLC México-Chile Chile 1999 TLC México-Perú Perú 2012 TLC México-Panamá Panamá 2015 TLC México-Colombia Colombia 1995 TLC México–AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza 2001 TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México) Unión Europea 2000 TLC México-Israel Israel 2000 TLC México–Japón (Acuerdo de Asociación Económica) Japón 2005 TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam 2018 Alianza del Pacífico Chile, Colombia, Perú y México 2012 TLC México-Uruguay Uruguay 2004

¿Por qué son importantes los TLC para México?