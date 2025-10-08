No todo es T-MEC: conoce los 14 tratados comerciales de México

| 17:51 | Alejandro Villa | UNoTV-IMCO
14 tratados de comercio de México
Conoce los países con los que México tiene tratados comerciales. Foto: IA

Ahora que el presidente Donald Trump abrió la posibilidad de sustituir el T-MEC por pactos individuales con México y Canadá, no está de más recordar que éste no es el único acuerdo comercial con el que cuenta nuestro país, ya que también tiene otros, en total ha consolidado –según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)14 Tratados de Libre Comercio que le permiten comerciar con 52 países.

De ahí que ante esta tendencia internacional hacia el proteccionismo comercial, el IMCO sugiere que México aproveche su red de tratados comerciales y establezca una política industrial moderna para atraer inversión y ganar competitividad.

Tratados comerciales más allá del T-MEC

En el estudio “Política comercial en la era del proteccionismo”, este Centro de Investigación en Política Púbica enumera las características que distinguen a México, ya que cuenta con una de las redes comerciales más amplias del planeta:

  • 14 tratados de libre comercio con 52 países
  • 30 acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones y múltiples convenios regionales en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
  • Acuerdos de Cooperación Económica (ACE) con Mercosur y con Argentina

Esto le permite tener acceso preferente a mercados clave como Estados Unidos, la Unión Europea y la cuenca Asia-Pacífico.

14 Tratados de Comercio de México

TratadoPaísAño
T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)Estados Unidos, Canadá2020
TLC México–Costa RicaCosta Rica1995
TLC México-CentroaméricaCosta Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras1998
TLC México-ChileChile1999
TLC México-PerúPerú2012
TLC México-PanamáPanamá2015
TLC México-ColombiaColombia1995
TLC México–AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza  2001
TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México)  Unión Europea2000
TLC México-Israel Israel2000
TLC México–Japón (Acuerdo de Asociación Económica)  Japón2005
TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico)  Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam  2018
Alianza del Pacífico  Chile, Colombia, Perú y México2012
TLC México-UruguayUruguay2004

¿Por qué son importantes los TLC para México?

  • Permiten que productos y servicios mexicanos entren a otros mercados con aranceles reducidos o exentos, lo que baja costos para exportadores
  • Aportan certeza jurídica para negocios, inversión extranjera directa, y estimulan cadenas de valor
  • Ofrecen acceso preferencial a mercados en América, Europa y Asia-Pacífico, contribuyendo a diversificar los destinos de exportación, no depender sólo de EE.UU.

Te recomendamos:

¿Sin plan para octubre? Fechas del Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano

Puebla

¿Sin plan para octubre? Fechas del Festival Camino de las Almas, Edición Películas de Terror Mexicano

Gobierno federal reconoce baja de delitos en Jalisco: 62% menos homicidios

Jalisco

Gobierno federal reconoce baja de delitos en Jalisco: 62% menos homicidios

Grupos Beta cumplen 35 años salvando vidas en la frontera

Nacional

Grupos Beta cumplen 35 años salvando vidas en la frontera

Sectur rechaza crisis turística en Tulum

Nacional

Sectur rechaza crisis turística en Tulum

Etiquetas: ,