Ofertas del Martes de Frescura de Walmart del 2 de septiembre 2025

GENERANDO AUDIO...

Descuentos en Walmart. Foto: Getty Images.

Como cada Martes de Frescura, Walmart presenta sus mejores precios en diferentes productos para que puedas llenar tu despensa de la semana, y este 2 de septiembre no es la excepción.

No dejes de lado estas ofertas que la cadena de supermercados tiene para ti y aquí en Unotv.com te compartimos un poco de lo que podrás encontrar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart del 2 de septiembre de 2025?

Para ir calentando motores, a continuación, parte de los mejores precios que tiene Walmart para ti:

Cepillo de dientes Oral-B Indicator cerdas inteligentes, pack familia – 198.60 pesos

Crema ácida entera Lala 900 ml – 75 pesos

Pizza 3 quesos, pepperoni o hawaiana – 116 pesos c/u

Pollo rostizado Bachoco – 145 pza

Salchicha de pavo para hot dog San Rafael 500 g – 59 pesos

¿Cuáles son las ofertas en frutas y verduras?

Pero si de frutas y verduras nos referimos, el Martes de Frescura lleva hasta tu mesa:

Aguacate hass – 34.90 pesos el kg

Papa blanca – 19.90 pesos el kg

Cebolla blanca – 19.90 pesos el kg

Lechuga romana – 19.90 pesos el kg

Jitomate saladet – 19.90 pesos el kg

Plátano Chiapas – 8.90 pesos el kg

Sandía roja – 12.90 pesos el kg

Uva red globo – 29.90 pesos el kg

Pera Golden – 29.90 pesos el kg

Manzana granny Smith – 29.90 pesos el kg

Descuentos en carnes y pescados

Tampoco dejes escapar los mejores precios en carnes y pescados que el Martes de Frescura tiene para ti:

Molida de cerdo – 115 pesos el kg

Chuleta ahumada – 112 pesos el kg

Milanesa de pollo – 174 pesos el kg

Pechuga sin hueso – 174 pesos el kg

Fajita de pechuga – 145 pesos el kg

Filete tilapia – 115 pesos el kg

Ofertas en antojos de temporada

Y si de antojitos se trata, también tiene Walmart: