Ofertas del Martes de Frescura de Walmart del 2 de septiembre 2025
Como cada Martes de Frescura, Walmart presenta sus mejores precios en diferentes productos para que puedas llenar tu despensa de la semana, y este 2 de septiembre no es la excepción.
No dejes de lado estas ofertas que la cadena de supermercados tiene para ti y aquí en Unotv.com te compartimos un poco de lo que podrás encontrar.
¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart del 2 de septiembre de 2025?
Para ir calentando motores, a continuación, parte de los mejores precios que tiene Walmart para ti:
- Cepillo de dientes Oral-B Indicator cerdas inteligentes, pack familia – 198.60 pesos
- Crema ácida entera Lala 900 ml – 75 pesos
- Pizza 3 quesos, pepperoni o hawaiana – 116 pesos c/u
- Pollo rostizado Bachoco – 145 pza
- Salchicha de pavo para hot dog San Rafael 500 g – 59 pesos
¿Cuáles son las ofertas en frutas y verduras?
Pero si de frutas y verduras nos referimos, el Martes de Frescura lleva hasta tu mesa:
- Aguacate hass – 34.90 pesos el kg
- Papa blanca – 19.90 pesos el kg
- Cebolla blanca – 19.90 pesos el kg
- Lechuga romana – 19.90 pesos el kg
- Jitomate saladet – 19.90 pesos el kg
- Plátano Chiapas – 8.90 pesos el kg
- Sandía roja – 12.90 pesos el kg
- Uva red globo – 29.90 pesos el kg
- Pera Golden – 29.90 pesos el kg
- Manzana granny Smith – 29.90 pesos el kg
Descuentos en carnes y pescados
Tampoco dejes escapar los mejores precios en carnes y pescados que el Martes de Frescura tiene para ti:
- Molida de cerdo – 115 pesos el kg
- Chuleta ahumada – 112 pesos el kg
- Milanesa de pollo – 174 pesos el kg
- Pechuga sin hueso – 174 pesos el kg
- Fajita de pechuga – 145 pesos el kg
- Filete tilapia – 115 pesos el kg
Ofertas en antojos de temporada
Y si de antojitos se trata, también tiene Walmart:
- Salsa cátsup Keinz Pack 2 botellas de 1.07 kg – 211 pesos
- Carne deshebrada de res SuKarne 300 g – 114 pesos
- Café lechero o leche saborizada Alpura pro – 2 por 35 pesos
- Variedad de yogurt Alpura – 5 por 33 pesos
- Jamón de pavo virginia San Rafael – 59 pesos el cuarto