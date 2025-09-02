Ofertas del Martes de Frescura de Walmart del 2 de septiembre 2025

Como cada Martes de Frescura, Walmart presenta sus mejores precios en diferentes productos para que puedas llenar tu despensa de la semana, y este 2 de septiembre no es la excepción.

No dejes de lado estas ofertas que la cadena de supermercados tiene para ti y aquí en Unotv.com te compartimos un poco de lo que podrás encontrar.

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart del 2 de septiembre de 2025?

Para ir calentando motores, a continuación, parte de los mejores precios que tiene Walmart para ti:

  • Cepillo de dientes Oral-B Indicator cerdas inteligentes, pack familia – 198.60 pesos
  • Crema ácida entera Lala 900 ml – 75 pesos
  • Pizza 3 quesos, pepperoni o hawaiana – 116 pesos c/u
  • Pollo rostizado Bachoco – 145 pza
  • Salchicha de pavo para hot dog San Rafael 500 g – 59 pesos

¿Cuáles son las ofertas en frutas y verduras?

Pero si de frutas y verduras nos referimos, el Martes de Frescura lleva hasta tu mesa:

  • Aguacate hass – 34.90 pesos el kg
  • Papa blanca – 19.90 pesos el kg
  • Cebolla blanca – 19.90 pesos el kg
  • Lechuga romana – 19.90 pesos el kg
  • Jitomate saladet – 19.90 pesos el kg
  • Plátano Chiapas – 8.90 pesos el kg
  • Sandía roja – 12.90 pesos el kg
  • Uva red globo – 29.90 pesos el kg
  • Pera Golden – 29.90 pesos el kg
  • Manzana granny Smith – 29.90 pesos el kg

Descuentos en carnes y pescados

Tampoco dejes escapar los mejores precios en carnes y pescados que el Martes de Frescura tiene para ti:

  • Molida de cerdo – 115 pesos el kg
  • Chuleta ahumada – 112 pesos el kg
  • Milanesa de pollo – 174 pesos el kg
  • Pechuga sin hueso – 174 pesos el kg
  • Fajita de pechuga – 145 pesos el kg
  • Filete tilapia – 115 pesos el kg

Ofertas en antojos de temporada

Y si de antojitos se trata, también tiene Walmart:

  • Salsa cátsup Keinz Pack 2 botellas de 1.07 kg – 211 pesos
  • Carne deshebrada de res SuKarne 300 g – 114 pesos
  • Café lechero o leche saborizada Alpura pro – 2 por 35 pesos
  • Variedad de yogurt Alpura – 5 por 33 pesos
  • Jamón de pavo virginia San Rafael – 59 pesos el cuarto

