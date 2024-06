Ofrecen empresarios “confianza, certidumbre y unidad” a próximo gobierno

El Hotel Presidente Intercontinental al ponientre de la Ciudad de México, fue el punto de reunión. Los empresarios se hicieron presentes más temprano que nadie, con ellos, el excanciller, Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.



Desayuno en privado para después recibir a Claudia Sheinbaum.



Al bajar del auto, la esperaban su coordinador de transición, Juan Ramón de la Fuente, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, quien dentro del salón tomó la palabra y le ofreció trabajar en tres pilares.

“La confianza en el gobierno, la certidumbre de futuro y la unidad de todos los mexicanos” Francisco Cervantes | Presidente del CCE

Anunció inversiones.



“Hay inversiones muy poderosas que rebasan los 42 mil millones nada más para empezar y eso es un sello de confianza a su persona señora presidenta electa…” Francisco Cervantes | Presidente del CCE



La candidata electa explicó sus planes y proyectos.

“…Estamos haciendo un presupuesto muy responsable, nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5% del PIB. Vamos a mantener un equilibrio razonable entre deuda y PIB, no vamos a incrementar la deuda, es decir, los indicadores macroeconómicos los vamos a mantener y continuaremos con finanzas públicas sanas…” Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México



Los empresarios plantearon preguntas.

“Consideramos que la Reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces, podría poner en riesgo su capacidad técnica, su imparcialidad e independencia…” Rolando Vega | Presidente del CMN

“…De ninguna forma va a representar autoritarismos, una concentración del poder, ese no es el objetivo, de hecho el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia, el objetivo no es, imagínese tantos años en mi caso que luché por la democracia en México que llegando a presidencia lo que quisiera es concentrar el poder, no se trata de eso de ninguna manera…” Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México



Otro tema: La inseguridad.

“..Los asesinatos no paran y tampoco los asaltos en caminos, en pequeños negocios, al igual que la extorsión y el cobro de derecho de piso” Héctor Larios | Representante de COPARMEX

“…La extorsión tiene que tener mayor sanción, tiene que ser delito grave. Queremos ampliarlo a que sea perseguido por oficio “ Claudia Sheinbaum Pardo | Candidata electa a la Presidencia de México



El encuentro con la próxima presidenta concluyó tras hora y media; sin embargo, su equipo de transición permaneció.