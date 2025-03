Ojo con estas llamadas: se hacen pasar por SAT para robarte

GENERANDO AUDIO...

La pantalla del celular indicaba “Número desconocido“. Como el reportero de Unotv.com, esperaba la confirmación de una entrevista, no dudó en contestar. Tras la otra línea, escuchó una grabación con voz femenina que indicaba que el SAT había detectado en su declaración anual varias facturas falsas a su nombre, hechas por una empresa que estaba en “la lista negra” del SAT. Le pedían marcar las opciones 1 o 9 para que lo pasaran con un asesor y así aclarar su situación; también le advertían que, si colgaba, le mandarían una auditoría.

Así operan los estafadores con fraude por facturas en “lista negra”

En plena temporada de declaraciones fiscales, los delincuentes aprovechan para lanzar el anzuelo y ver si algún contribuyente cae. Esta modalidad de estafa telefónica busca enganchar a contribuyentes distraídos, de manera que proporcionen datos personales e información fiscal, que luego utilizan para robar dinero de sus cuentas.

El número desde donde marcaron al reportero de Unotv.com fue 56 23 92 14 23, pero, ojo, no es el único número telefónico que utilizan los estafadores para cometer su fechoría.

Delincuentes intentas sorprender con llamada falsa de SAT. Foto: UnoTV

Desde hace varios meses, diversos usuarios han reportado, sobre todo en la red X, este tipo de llamadas. La usuaria @ladanyels subió, a su cuenta, un post donde relató el modus operandi:

“Me llamaron supuestamente del SAT, una grabadora decía que una empresa donde trabajé estaba en la “lista negra” y que debía presionar 1 para evitar una auditoría”.

Ante este intento de fraude, pide a las personas tener cuidado con el número 52 55 8166 9614.

Una experiencia similar compartió la usuaria @alesnchezh en la plataforma X, donde advirtió sobre llamadas en las que supuestos representantes del SAT afirmaban: “Le facturaste a alguien de la lista negra”, y solicitaban interactuar con el teclado para evitar una supuesta auditoría. Ante esto, alertó a los internautas sobre el número 52 55 88 06 27 19.

La periodista Azucena Uresti también daba cuenta del fenómeno de estafadores que se hacen pasar por el SAT para extorsionar contribuyentes: “Te llaman diciendo que tienes facturas en la “lista negra”. ¡No caigas”.

¿Qué hacer ante este tipo de llamadas?

Autoridades afirman que lo mejor es colgar de inmediato y recordar que el SAT no hace llamadas, no envía software, aplicaciones o enlaces de descarga en ningún tipo de mensaje.

En diciembre, Uno TV entrevistó a Andrea Hernández Xoxotla, representante de Servicios al Contribuyente del SAT, quien señaló:

“El SAT no distribuye ningún tipo de software, ningún tipo de link, ningún tipo de aplicación o nada, un instalable o un descargable en ningún tipo de dispositivos. Nosotros no llamamos para pedir información personal”.

Por lo que, si un usuario recibe una llamada sospechosa, se recomienda verificar la identidad de quien llama y evitar proporcionar datos personales.

Esto respondió el SAT a un usuario

Apenas hace un mes, el usuario @Gustvowaguga pedía ayuda al @SATMX porque había recibido, mínimo, 10 llamadas, supuestamente a nombre del SAT, en las que le informaban que alguien estaba usando su RFC en una lista negra. Asimismo, le pedían no colgar la llamada porque le levantarían un reporte.

La cuenta oficial @SATMX respondió así al usuario:

“Buen día, nosotros no realizamos llamadas, puedes validar tus notificaciones directamente en Buzón Tributario, agradecemos presentes la denuncia correspondiente ingresando a: cutt.Ly/1rqR4RSQ, o bien, puedes enviarla al correo denuncias@sat.gob.mx, saludos”

Y a todo esto, ¿existe la lista negra del SAT?

La respuesta corta es sí. La famosa “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se refiere al listado de contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales o que han participado en prácticas indebidas, como la emisión de facturas que amparan operaciones inexistentes.

La lista es pública y está regulada por el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El listado se actualiza constantemente para identificar también a contribuyentes que realizan operaciones simuladas. Si quieres consultar el listado completo y obtener más información, visita el portal oficial del SAT. ​

Cuelga y reporta

Afortunadamente, el reportero colgó tras escuchar la grabación. No se esperó a interactuar con los presuntos defraudadores que se hacen pasar por el SAT. Sabía que él no había expedido facturas en ningún momento y todavía no presentaba declaración anual.

Ante este tipo de llamadas, se recomienda conservar la calma, colgar y seguir estos pasos: