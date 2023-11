Cobros que lo bancos no podrán hacer a usuarios en Guerrero afectados por Otis

Para no cobrar comisiones, bancos crearán esquemas “Otis”. Foto: Cuartoscuro/Pexels

Aunque es lo que más resalta, los daños materiales no son lo único que dejó el huracán Otis en Guerrero, pues miles de familias quedarían sin sustento al detenerse la actividad turística en Acapulco. Por ello, hay algunas cosas que los bancos no podrán cobrar durante siete meses a los damnificados, entre las que se encuentran las comisiones.

Las exenciones sólo aplican para los usuarios con residencia en los municipios afectados de Guerrero que se inscriban a los esquemas especiales.

Ello, según instruyó el Banco de México (Banxico) a través de una circular publicada este jueves en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que apunta los lineamientos a seguir para la recuperación de los municipios afectados por el paso del huracán.

¿Qué cobros no podrán hacer los bancos a los damnificados por Otis?

Lo que sí, antes de los cobros que no podrán hacerte si resultaste afectado por el huracán Otis, hay que subrayar que para poder acceder a estos apoyos deberás inscribirte en el esquema especial que tu banco diseñe con este fin.

Y es que de acuerdo con el Banxico los bancos deberán crear esquemas para que sus usuarios afectados el fenómeno meteorológico tengan un periodo de gracia que comprenderá de octubre de 2023 a abril de 2024 en cuanto a créditos, préstamos y tarjetas de crédito.

Según esto, a todos los usuarios de bancos comerciales que se inscriban en alguno de los esquemas no se les podrá cobrar:

Comisión por incumplimiento de pago de los montos mínimos

Intereses moratorios relacionados con los incumplimientos

Así que, de forma similar a la pandemia de COVID-19, los bancos emitirán esquemas de pago con los que podrás reestructurar tu deuda al monto que tenía en octubre y así evitar que genere intereses y crezca más al no poder abonar más del mínimo.

Mientras que, con este esquema, si no pudieras cubrir la cuota pactada como mínimo, el banco no podrá cobrarte por no pagar, además de que tampoco se generarán los intereses regulares por incumplimiento.

Sin embargo, además de que debes inscribirte, si tienes domicilio en alguno de los municipios de Guerrero declarados zona de desastre, el cobro de intereses y comisiones volverá en mayo de 2024, o antes si así determina tu banco al momento de hacer el convenio.

Apoyos en créditos a hoteleros

Por otra parte, en cuanto a los 373 hoteles afectados por el huracán Otis en Acapulco, el Gobierno federal también los apoyará en cuando a la reconstrucción en caso de obtener algún crédito comercial.

Así que si eres de las familias guerrerenses que administraban alguno de estos negocios que brindaban hospedaje, en caso de que pidas un préstamo con algún banco comercial, la Secretaría de Hacienda (SHCP) pagará la mitad de tus intereses.

Ello, de acuerdo con el plan de 20 puntos para la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para el que la SHCP indicó que tiene un presupuesto de 5 mil millones de pesos, para los casi 400 establecimientos hoteleros.