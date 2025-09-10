GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Paquete Económico 2026, al que calificó como “humanista”, aunque contempla ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos como refrescos, cigarros, videojuegos violentos y apuestas en línea.

El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que los nuevos gravámenes están pensados como una estrategia de salud pública y no con fines recaudatorios.

La propuesta enviada al Congreso plantea:

Videojuegos violentos: 8%

8% Apuestas en línea: de 30% a 50%

de 30% a 50% Refrescos: $3.08 pesos por litro

$3.08 pesos por litro Cigarros: $0.85 por unidad

“Estos impuestos saludables estarán destinados de forma clara y transparente a financiar la política de salud”, afirmó Zamora

[TE PODRÍA INTERESAR: Estos productos pagarían nuevos impuestos en 2026]

¿Cuánto se espera recaudar?

La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, informó que la recaudación por este concepto rondaría los 41 mil millones de pesos, lo que permitirá incrementar en 84 mil 203 millones el gasto en salud para 2026.

“Con estos recursos, el presupuesto de salud pasará de 881 mil 460 millones este año a 965 mil 663 millones el próximo”, detalló.

Indicadores del Paquete Económico 2026

De acuerdo con la SHCP, los principales parámetros de la economía para 2026 son:

PIB: entre 1.8% y 2.8%

entre 1.8% y 2.8% Ingresos totales: 8.7 billones de pesos

8.7 billones de pesos Recaudación tributaria: 15.1% del PIB

15.1% del PIB Déficit fiscal: 4.1%

4.1% Deuda: 52.3% del PIB

En cuanto a 2025, Hacienda ajustó el crecimiento económico entre 0.5% y 1.5%, con una inflación de 3.8%, un tipo de cambio de 19.6 pesos, tasa de interés en 7.3% y precio del petróleo en 62 dólares por barril.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]