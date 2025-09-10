Paquete Económico 2026, “humanista y saludable”, y con impuesto a lo nocivo: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Paquete Económico 2026, al que calificó como “humanista”, aunque contempla ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos como refrescos, cigarros, videojuegos violentos y apuestas en línea.
El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que los nuevos gravámenes están pensados como una estrategia de salud pública y no con fines recaudatorios.
La propuesta enviada al Congreso plantea:
- Videojuegos violentos: 8%
- Apuestas en línea: de 30% a 50%
- Refrescos: $3.08 pesos por litro
- Cigarros: $0.85 por unidad
“Estos impuestos saludables estarán destinados de forma clara y transparente a financiar la política de salud”, afirmó Zamora
¿Cuánto se espera recaudar?
La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, informó que la recaudación por este concepto rondaría los 41 mil millones de pesos, lo que permitirá incrementar en 84 mil 203 millones el gasto en salud para 2026.
“Con estos recursos, el presupuesto de salud pasará de 881 mil 460 millones este año a 965 mil 663 millones el próximo”, detalló.
Indicadores del Paquete Económico 2026
De acuerdo con la SHCP, los principales parámetros de la economía para 2026 son:
- PIB: entre 1.8% y 2.8%
- Ingresos totales: 8.7 billones de pesos
- Recaudación tributaria: 15.1% del PIB
- Déficit fiscal: 4.1%
- Deuda: 52.3% del PIB
En cuanto a 2025, Hacienda ajustó el crecimiento económico entre 0.5% y 1.5%, con una inflación de 3.8%, un tipo de cambio de 19.6 pesos, tasa de interés en 7.3% y precio del petróleo en 62 dólares por barril.