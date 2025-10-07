Paso a paso: Cómo solicitar el permiso de autoconsumo de energía en la CNE

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el formato oficial para solicitar el permiso de generación para autoconsumo interconectado en centrales con capacidad instalada de entre 0.7 y 20 megavatios (MW). Este formato, consolida los requisitos técnicos y administrativos que deben presentarse a través de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE).

Forma parte del paquete normativo que la dependencia emitió este año para simplificar y digitalizar trámites del sector eléctrico en México.

¿Qué es y a quién aplica?

El permiso aplica a personas físicas, morales y entidades públicas que desarrollen proyectos de autoconsumo interconectado con capacidad instalada entre 0.7 y 20 MW, con posibilidad de inyectar excedentes a la red conforme a la regulación. El acuerdo con los requisitos se publicó en el DOF y el formato oficial está disponible en línea para su llenado electrónico.

Paso a paso para solicitar el permiso

Paso 1 — Confirma que tu proyecto califica

Paso 2 — Reúne la documentación básica

Paso 3 — Prepara la descripción técnica

Paso 4 — Incluye diagramas y plan de obras

Paso 5 — Acredita capacidad técnica y financiera

Paso 6 — Realiza el pago de derechos

Paso 7 — Firma electrónica y envío

Paso 8 — Manifestaciones y anexos finales

Paso 9 — Guarda el acuse y da seguimiento

No es un trámite para hogares con paneles solares comunes

Este permiso está pensado para empresas, parques industriales, instituciones o desarrollos con infraestructura propia que generen su propia energía eléctrica y puedan inyectar excedentes a la red nacional.

De manera que no puedes pedirlo para tu casa ya que se trata del permiso de autoconsumo interconectado que regula la CNE aplica sólo para centrales eléctricas con capacidad entre 0.7 y 20 MW, es decir, proyectos empresariales o institucionales. Los sistemas residenciales menores a ese rango se regulan bajo esquemas simplificados de generación distribuida, que cuentan con otros procedimientos ante la autoridad competente.

Para más información sobre los requisitos consulta la edición del Diario Oficial de la Federación de este martes 7 de octubre de 2025.