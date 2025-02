El peso mexicano mostró una notable recuperación este lunes, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaran una pausa de un mes en la aplicación de aranceles a productos mexicanos. La moneda cotizaba en 20.4608 por dólar, con una ganancia de más del 1%, tras haber alcanzado su peor nivel en casi tres años (21.2882) durante un fin de semana marcado por la volatilidad.

