Planes Telcel Ultra: precios de cada paquete y qué incluyen

Nuevos Planes Telcel Ultra: Foto: Reuters.

Telcel inició el mes con mejoras sustanciales para sus usuarios y es que presentó una nueva oferta comercial denominada Planes Telcel Ultra, los cuales están disponibles desde el 2 de octubre de 2025.

Lo que destaca de estos nuevos planes es el incremento de datos móviles para navegar y el regreso del internet ilimitado, en este caso condicionado por una política de uso justo en la reduce la velocidad de navegación una vez superados los 200 GB.

A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer todo lo que tienes que saber sobre los Planes Telcel Ultra: detalles de cada paquete y precios de cada uno.

¿Qué incluyen los Planes Telcel Ultra?

Los nuevos Planes Telcel Ultra están disponibles a Plazo Libre, lo que significa que los clientes que deseen contratarlos podrán hacerlo con o sin equipo de por medio, incluso sin un plazo forzoso.

Todos incluyen datos, minutos, SMS y WhatsApp Sin Frontera, que podrán usarse en Estados Unidos y Canadá como si se estuviera en México, los servicios de streaming Claro Video y Paramount +, así como Claro Drive y Claro Pay.

Hay dos versiones: Abierta, que da mayor libertad, pero al sobrepasar los datos del plan en cuestión aumenta el costo de la factura mensual, y Controlada, que limita el consumo al tope del plan para evitar excedentes, además restringe el consumo fuera del territorio nacional.

Precios de los Planes Telcel Ultra

Telcel Ultra 3 – 15 GB: $349 (Abierta) y $399 (Controlada)

Telcel Ultra 4 – 25 GB: $449 (Abierta) y $499 (Controlada)

Telcel Ultra 5 – 40 GB: $549 (Abierta) y $599 (Controlada)

Telcel Ultra 7 – 60 GB: $749 (Abierta) y $799 (Controlada)

Telcel Ultra 9 – 100 GB: $949 (Abierta) y $999 (Controlada)

Telcel Ultra Ilimitado: $1349 (Abierta) y $1399 (Controlada)

En el caso de Plan Telcel Ultra Ilimitado, es importante recordar que después de consumir los 200 GB a velocidad completa, esta se reduce a 512 Kbps, aunque la navegación en internet no cesará.

