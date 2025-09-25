¿Por qué Citi vendió Banamex y en cuánto?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Citigroup concretó un acuerdo para vender el 25% de Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia, en una operación valuada en 42 mil millones de pesos (alrededor de 2 mil 280 millones de dólares).

La transacción, que espera cerrarse en el segundo semestre de 2026, forma parte del plan de Citi para sacar a bolsa la unidad mexicana, tras tres años de negociaciones complejas para encontrar un socio estratégico.

Valoración y contexto histórico

El acuerdo valora a Banamex en 9 mil 120 millones de dólares, cifra menor a los 12 mil 500 millones que Citi pagó cuando adquirió el banco en 2001. La venta generará un cargo por deterioro de 726 millones de dólares, que se contabilizará en el tercer trimestre de 2025.

Este movimiento marca además el último paso de Citi en su retiro de la banca de consumo en América Latina, luego de haber vendido operaciones en Brasil, Argentina y Colombia.

Fernando Chico Pardo, el nuevo presidente de Banamex

Con la transacción, Fernando Chico Pardo, de 73 años, asumirá la presidencia de Grupo Financiero Banamex, mientras que Manuel Romo se mantendrá como director general.

Jane Fraser, directora general de Citi, aseguró que la inversión representa un “rotundo respaldo a la fortaleza y al potencial de Banamex”, y reafirmó que la salida a bolsa sigue en marcha, aunque su calendario dependerá de las condiciones del mercado y de las autorizaciones regulatorias.

El perfil de Chico Pardo

Considerado el octavo hombre más rico de México por Forbes, Chico Pardo posee una fortuna estimada en 3 mil 500 millones de dólares, impulsada principalmente por su participación en el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que opera aeropuertos en México, Colombia y Puerto Rico.

Su trayectoria inició a los 27 años con la fundación de una casa de bolsa que luego se integró a Grupo Financiero Inbursa, del Ingeniero Carlos Slim. Actualmente, dirige Promecap, su firma de capital privado, con inversiones en aeropuertos, puertos y hoteles.

El futuro de Banamex

Banamex, institución emblemática del sistema financiero mexicano, ahora encara un nuevo ciclo bajo el liderazgo de Chico Pardo y en asociación con Citi, que mantiene la estrategia de crecimiento, digitalización y expansión de clientes en México.

