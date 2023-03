La Condusef destaca la falta de certidumbre en las tandas. Foto: Shutterstock

Aunque más que una forma de obtener dinero rápido, podría considerarse tradición en las oficinas, y pese a que hay quienes la consideran una forma de ahorrar, la Condusef tiene cuatro razones para preferir los créditos sobre las tandas, pues entre éstas destaca que además de que podrían no darte tu dinero, éste se devaluará al no generarte intereses reales.

Y es que es muy común, tanto en los centros de trabajo como en las familias, que alguien organice una tanda, normalmente por necesitar dinero rápidamente, por lo que se queda con el primer número, asegurando que además de ahorrar cuando te toque recibirás una buena cantidad.

¿Por qué preferir un crédito a una tanda, según Condusef?

En su publicación de marzo de la revista Proteja su dinero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destaca que, aunque es algo muy arraigado entre los mexicanos hay cuatro razones de peso para preferir un instrumento financiero, como un crédito bancario, de las que te hablaremos en Unotv.com.

Certidumbre

En primer lugar, el organismo federal destaca que mientras en el caso de un préstamo recibirás el dinero al momento de que te lo aprueban, pero en el caso de la tanda no sólo no está muy claro cuándo te llegarán esos recursos, sino que también podría ser que no te den nada.

Y es que, como afirma, una cosa son las amistades y la relación familiar y otra muy diferente es el hecho de que seguirán ahí para cuando toquen los repartos, pues hay muchos casos en que personas se han desaparecido de las tandas familiares para quedarse con el dinero.

Crecimiento

En segundo punto, también se diferencian es que quizá la tanda te saque de un apuro a corto plazo, pero no generarás ningún historial para cuando lo necesites, como el caso del Buró de Crédito, pues podría darse la eventualidad de que requieras más dinero del que obtendrías en una tanda, como para una cirugía o poner un negocio.

Aquí también es mejor el préstamo pues al crearte un historial las instituciones sabrán que eres una persona pagadera y te darán lo que les pidas, además de que tu dinero no se devaluará, mientras que, si metes en alguna inversión lo que destinarías cada mes a la tanda, tendrás ganancias que no ocurrirían en el otro modelo.

Organización

También se diferencian en la organización, no sólo de que sabes bien con quién estás tratando, ya que puedes revisar un poco de la historia y desempeño del banco al que te acerques, sino que también sabrás exactamente cuánto y cuándo pagarás tu crédito y no así cuándo te pedirán tu parte de la tanda.

Así, además de que no te cambiarán tu turno de recibir lo que te corresponde, podrás organizar mejor tus finanzas para no tener sorpresas a fin de mes y que te haga falta dinero o que no se acuerden que ya diste lo que debías y no te apuntaron, pues al menos en el banco tienes el comprobante del depósito, en caso de que éste no haya pasado.

Respaldo

Por último, volvemos a la seguridad, y es que es de lo más importante con el dinero, y más en estos tiempos de incertidumbre, por lo que el respaldo es esencial a la hora de ahorrar y, sobre todo, de deberle a alguien.

En este punto, la comisión resalta que, mientras en una tanda nadie te asegura nada, ni a ti que te den el dinero, ni a ellos que les pagues, en el caso de los instrumentos financieros está la Condusef, que mediará entre tú y la institución financiera para evitar cualquier contratiempo, además de que los préstamos cuentan con algunos seguros que te cuidarán.

¿Qué es una tanda?

Ahora que, si no sabes qué es una tanda, pero has escuchado que están armando una, o te invitaron, te contamos que es un esquema de financiación organizado enteramente por civiles en que cada participante tiene un número del 1 al 10, o al 12 en las grandes, cuyas aportaciones deberás dar en efectivo, o en algunos casos depositar en la cuenta bancaria del organizador.

Una vez iniciada, deberás dar cada mes, quincena o semana, según se acordó, cierta cantidad también estipulada previamente, mientras que al salir tu número te tocará recibir lo que todos aporten en ese periodo, aunque sin importar si te tocó el 2 o el 9, deberás dar el dinero hasta que todos hayan cobrado.