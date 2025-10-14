¿Por qué se van a paro trabajadores del SAT y qué piden?

GENERANDO AUDIO...

Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantienen su convocatoria para un paro nacional este martes 14 de octubre, a partir de las 8:00 horas, ante la falta de un incremento salarial y otras inconformidades como las largas jornadas laborales sin el pago de las horas extra.

De no llegar a una respuesta por parte de las autoridades, adelantaron que tomarán otro tipo de acciones para que sean escuchadas sus peticiones.

¿Por qué se van a paro los trabajadores del SAT y qué piden?

De acuerdo con un documento fechado el 1 de octubre, señalan que, pese al anuncio de un aumento del 12% al salario mínimo nacional desde enero de 2025, sus sueldos no han sido ajustados conforme a las disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024.

Argumentan que sus condiciones laborales se han deteriorado y exigieron a las autoridades “presten atención a las necesidades del personal” y al estado físico de los inmuebles e instalaciones del SAT.

En su posicionamiento, los trabajadores piden respeto a sus derechos laborales, así como que se “pongan en práctica las políticas de ética e integridad que tanto predican”.

En declaraciones con Azucena Uresti, César Zaragoza, trabajador del SAT, señaló también abusos laborales:

Solamente pueden tomar periodos vacacionales cuando el SAT no los ordena

Desigualdad de salario entre el personal de enlace y el personal sindicalizado

Largas jornadas laborales, sin el pago de las horas extra

Falta de facilidades para las mujeres embarazadas y en periodos de lactancia

Falta de insumos por parte de las mismas administraciones para laborar

¿Cuándo será la protesta de los trabajadores del SAT?

La convocatoria llama a todo el personal adscrito al SAT a unirse el martes 14 de octubre, a partir de las 8:00 horas, en una protesta laboral pacífica de brazos caídos, portando vestimenta en color rojo o negro.