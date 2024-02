Tus redes, tatuajes y más: ¿por qué te podrían negar la visa de EU?

Por estos motivos te pueden negar una visa. Foto: Shutterstock

¿Sabías que tus tatuajes o tus publicaciones en redes sociales te pueden negar una visa? Soñar con viajar a Estados Unidos es un anhelo para muchos. Sin embargo, obtener la visa americana no siempre es un proceso sencillo. Más allá de los requisitos básicos como pasaporte vigente y solvencia económica, existen otros factores que pueden influir en la decisión final del oficial consular.

En esta nota, te revelaremos algunos de los motivos menos conocidos por los que te podrían negar la visa de EU. Desde tu actividad en redes sociales hasta tus tatuajes, pasando por tu historial de viajes e incluso el llenado de documentos, todo puede ser analizado por el oficial consular.

¿Por tener tatuajes pueden negar la visa?

Durante una entrevista con el youtuber “Doble G”, Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos, señaló que, en algunos casos, los tatuajes pueden ser un factor por el cual te pueden negar la visa. Si bien, en la mayoría de los casos, estos símbolos no suelen ser un problema, aquellos que hacen referencia directamente a grupos pandilleros o a la Santa Muerte, si pueden hacer que una visa sea negada:

“Puede ser que importe, dependiendo del tatuaje. Tal vez sea por eso que no la aprobaron antes, porque vieron tatuajes que para ellos eran sospechosos… como de pandillas que glorifican a la muerte, lo cual resulta preocupante”. Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos

La razón para que este tipo de tatuajes sea un motivo por el cual se puede negar una visa se remite a que estas marcas las suelen tener aquellos miembros de pandillas y grupos delictivos. El ingreso de este tipo de personas al país estadounidense podría considerarse como un riesgo de seguridad.

¿Por qué mis redes sociales pueden hacer que me nieguen la visa?

Desde 2019, por cuestiones de seguridad nacional, Estados Unidos requiere a los solicitantes de visas que suministren sus nombres de usuario en aquellas redes sociales donde tienen presencia, direcciones anteriores de correo electrónico y números de teléfono, informó el Departamento de Estado.

En el pasado, solamente se solicitaban los historiales en redes sociales, correo electrónico y teléfono a los solicitantes identificados para investigación adicional, tales como los que habían viajado a zonas controladas por organizaciones terroristas.

Ahora, se solicita una lista de plataformas de redes sociales y requieren que el solicitante incluya los nombres que haya utilizado en los últimos cinco años. También les permite dar información sobre plataformas que no aparecen en la lista. Además del historial, deben incluir los números telefónicos, correos electrónicos, estatus de viajes internacionales y deportación y aclarar si algún familiar ha sido implicado en actividades terroristas.

Otras razones por las que se puede negar una visa

Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos, también comentó que otro de los errores que más se suele cometer es el mal llenado del formato DS160. De acuerdo con el experto, el incorrecto llenado de papeles “afecta especialmente si en la entrevista no va hablar”, pues al momento de la entrevista debes completar no solo la información del formato DS160, sino datos que completen esta. Es por ello, que un no correcto DS160 más el poco o nulo hablar que se emplee en la entrevista puede afectar el resultado.

Por otra parte, Hanson también mencionó que, haber viajado a pocos países en los últimos cinco años puede afectar el resultado de la visa, ya que “va a viajar al país más caro del mundo”. Es por eso, que en caso de que se tenga este caso, la exautoridad dijo que en la entrevista se explique a los países que se ha viajado anteriormente, aunque haya sido hace varios años.

De acuerdo con el documento “Motivos de denegación en virtud de la ley de inmigración y nacionalidad”, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), otra de las razones por las que se puede negar una visa es no establecer el derecho al estatus de no inmigrante.

Lo anterior está bajo la sección 214(B), si una visa de turista no es la correcta para un plan de viaje, si la persona no demostró que usaría la visa correctamente o si no demostró que tiene vínculos fuertes con su país de origen. Algunos factores importantes que normalmente se consideran son el trabajo, los estudios y la situación familiar.

Falta de documentación. Dependiendo el tipo visa para inmigrantes, es la documentación requerida, que en el caso de trabajadores temporales H-B1 (Profesionales con Trabajos Especializados, de Investigación Cooperativa con el DOD y Trabajadores de Proyectos de Desarrollo y Modelos de Alta Costura), es presentar un título universitario, así como evidencia de que la persona cuenta con los conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo requerido. Mientras que para estudiantes, los documentos académicos que avalen el programa educativo, así como la aprobación de la escuela para el programa.

Mentir en la solicitud y/o entrevista. Ocultar una verdad o no decir toda la verdad en la solicitud y/o en la entrevista también es motivo de rechazo de la solicitud de la visa. El gobierno de los Estados Unidos señala que cometer fraude abarca desde engrandecer los detalles personales hasta ocultar algo muy serio. Algunos ejemplos son exagerar los ingresos, declarar un empleo falso, omitir una detención por la policía, aunque haya pasado hace muchos años, o usar otra identidad en cualquier momento.

Recuerda que la información proporcionada en esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento legal. Te recomendamos consultar con un abogado especializado en inmigración para obtener información específica sobre tu caso.

