Precios mínimos de exportación de jitomate fresco 2025: tabla oficial y cambios
A partir de hoy, 3 de septiembre de 2025, entran en vigor las actualizaciones en los precios mínimos de exportación del jitomate fresco, conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de septiembre de 2025 por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La medida busca fortalecer la industria mexicana de exportación y garantizar que los productores puedan competir en mercados internacionales a precios justos.
Precios mínimos de exportación por variedad
El DOF especifica los precios en dólares estadounidenses por kilogramo, distribuidos según la fracción arancelaria, variedad y presentación:
|Fracción
arancelaria / NICO
|Descripción
|Variedad o
presentación
|UMT (Kg)
|Precio mínimo de
exportación*
|0702.00.03
|Tomates frescos o refrigerados
|01
|Tomates “Cherry”
|A granel
|1
|1.50
|01
|Tomates “Cherry”
|Empacado
|1
|2.20
|03
|Tomate bola
|1
|0.95
|03
|Tomate bola
|Stem On
|1
|1.35
|03
|Tomate bola
|TOV-Racimo
|1
|1.25
|04
|Tomate Roma (saladette)
|1
|0.88
|05
|Tomate grape (uva)
|A granel
|1
|1.50
|05
|Tomate grape (uva)
|Empacado
|1
|2.20
|99
|Los demás
|Cocktail
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Campari
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Kumato
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Mini Roma
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Heirloom
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Pera
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Medley
|1
|1.70
|99
|Los demás
|San Marzano
|1
|1.70
|99
|Los demás
|Otros
|1
|1.70
Estos precios incluyen costos de producción, utilidad razonable, gastos aduanales, envase y flete, garantizando que los exportadores puedan mantener la competitividad del producto mexicano en el exterior.
Objetivo del ajuste
El ajuste de los precios mínimos de exportación responde a consultas realizadas con los organismos de la industria de exportación de jitomate fresco y a las observaciones de diversos exportadores. La finalidad es:
- Asegurar la producción nacional y la competitividad de los exportadores mexicanos
- Defender la industria de prácticas desleales de comercio internacional
- Mantener la participación de México en los mercados internacionales sin que otros países desplacen al jitomate mexicano
- Garantizar precios que cubran los costos de producción, envase, flete, gastos aduanales y utilidad razonable
El Acuerdo modifica el artículo Tercero del acuerdo original publicado el 8 de agosto de 2025, estableciendo los precios mínimos según la variedad o presentación del jitomate.
Vigencia del Acuerdo
El Acuerdo entra en vigor desde el día siguiente a su publicación en el DOF, es decir, 3 de septiembre de 2025, y permanecerá vigente hasta que nuevas disposiciones oficiales lo modifiquen.
Con esta medida, el Gobierno federal asegura que tanto productores grandes, medianos y pequeños puedan exportar su jitomate a precios justos, protegiendo la planta productiva nacional y los empleos vinculados a esta industria estratégica.