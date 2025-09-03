Precios mínimos de exportación de jitomate fresco 2025: tabla oficial y cambios

Precios mínimos de exportación de jitomate fresco 2025: tabla oficial y cambios
A partir de hoy, 3 de septiembre de 2025, entran en vigor las actualizaciones en los precios mínimos de exportación del jitomate fresco, conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de septiembre de 2025 por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La medida busca fortalecer la industria mexicana de exportación y garantizar que los productores puedan competir en mercados internacionales a precios justos.

Precios mínimos de exportación por variedad

El DOF especifica los precios en dólares estadounidenses por kilogramo, distribuidos según la fracción arancelaria, variedad y presentación:

Fracción
arancelaria / NICO		DescripciónVariedad o
presentación		UMT (Kg)Precio mínimo de
exportación*
0702.00.03Tomates frescos o refrigerados
01Tomates “Cherry”A granel11.50
01Tomates “Cherry”Empacado12.20
03Tomate bola10.95
03Tomate bolaStem On11.35
03Tomate bolaTOV-Racimo11.25
04Tomate Roma (saladette)10.88
05Tomate grape (uva)A granel11.50
05Tomate grape (uva)Empacado12.20
99Los demásCocktail11.70
99Los demásCampari11.70
99Los demásKumato11.70
99Los demásMini Roma11.70
99Los demásHeirloom11.70
99Los demásPera11.70
99Los demásMedley11.70
99Los demásSan Marzano11.70
99Los demásOtros11.70

Estos precios incluyen costos de producción, utilidad razonable, gastos aduanales, envase y flete, garantizando que los exportadores puedan mantener la competitividad del producto mexicano en el exterior.

Objetivo del ajuste

El ajuste de los precios mínimos de exportación responde a consultas realizadas con los organismos de la industria de exportación de jitomate fresco y a las observaciones de diversos exportadores. La finalidad es:

  • Asegurar la producción nacional y la competitividad de los exportadores mexicanos
  • Defender la industria de prácticas desleales de comercio internacional
  • Mantener la participación de México en los mercados internacionales sin que otros países desplacen al jitomate mexicano
  • Garantizar precios que cubran los costos de producción, envase, flete, gastos aduanales y utilidad razonable

El Acuerdo modifica el artículo Tercero del acuerdo original publicado el 8 de agosto de 2025, estableciendo los precios mínimos según la variedad o presentación del jitomate.

Vigencia del Acuerdo

El Acuerdo entra en vigor desde el día siguiente a su publicación en el DOF, es decir, 3 de septiembre de 2025, y permanecerá vigente hasta que nuevas disposiciones oficiales lo modifiquen.

Con esta medida, el Gobierno federal asegura que tanto productores grandes, medianos y pequeños puedan exportar su jitomate a precios justos, protegiendo la planta productiva nacional y los empleos vinculados a esta industria estratégica.

