Foto: Cuartoscuro

A partir de hoy, 3 de septiembre de 2025, entran en vigor las actualizaciones en los precios mínimos de exportación del jitomate fresco, conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de septiembre de 2025 por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La medida busca fortalecer la industria mexicana de exportación y garantizar que los productores puedan competir en mercados internacionales a precios justos.

Precios mínimos de exportación por variedad

El DOF especifica los precios en dólares estadounidenses por kilogramo, distribuidos según la fracción arancelaria, variedad y presentación:

Fracción

arancelaria / NICO Descripción Variedad o

presentación UMT (Kg) Precio mínimo de

exportación* 0702.00.03 Tomates frescos o refrigerados 01 Tomates “Cherry” A granel 1 1.50 01 Tomates “Cherry” Empacado 1 2.20 03 Tomate bola 1 0.95 03 Tomate bola Stem On 1 1.35 03 Tomate bola TOV-Racimo 1 1.25 04 Tomate Roma (saladette) 1 0.88 05 Tomate grape (uva) A granel 1 1.50 05 Tomate grape (uva) Empacado 1 2.20 99 Los demás Cocktail 1 1.70 99 Los demás Campari 1 1.70 99 Los demás Kumato 1 1.70 99 Los demás Mini Roma 1 1.70 99 Los demás Heirloom 1 1.70 99 Los demás Pera 1 1.70 99 Los demás Medley 1 1.70 99 Los demás San Marzano 1 1.70 99 Los demás Otros 1 1.70

Estos precios incluyen costos de producción, utilidad razonable, gastos aduanales, envase y flete, garantizando que los exportadores puedan mantener la competitividad del producto mexicano en el exterior.

Objetivo del ajuste El ajuste de los precios mínimos de exportación responde a consultas realizadas con los organismos de la industria de exportación de jitomate fresco y a las observaciones de diversos exportadores. La finalidad es: Asegurar la producción nacional y la competitividad de los exportadores mexicanos

Defender la industria de prácticas desleales de comercio internacional

Mantener la participación de México en los mercados internacionales sin que otros países desplacen al jitomate mexicano

Garantizar precios que cubran los costos de producción, envase, flete, gastos aduanales y utilidad razonable El Acuerdo modifica el artículo Tercero del acuerdo original publicado el 8 de agosto de 2025, estableciendo los precios mínimos según la variedad o presentación del jitomate.

Vigencia del Acuerdo

El Acuerdo entra en vigor desde el día siguiente a su publicación en el DOF, es decir, 3 de septiembre de 2025, y permanecerá vigente hasta que nuevas disposiciones oficiales lo modifiquen.

Con esta medida, el Gobierno federal asegura que tanto productores grandes, medianos y pequeños puedan exportar su jitomate a precios justos, protegiendo la planta productiva nacional y los empleos vinculados a esta industria estratégica.

