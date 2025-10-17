Presentan Futbol Financiero, un videojuego para dominar la economía personal

GENERANDO AUDIO...

¿Futbol y finanzas en un videojuego? Sí, se llama “Futbol Financiero”. Esta iniciativa busca aprovechar el ambiente mundialista para promover la educación financiera.

“Vincular el deporte y el futbol que en México no es una pasión, no es solo pasión, no es solo cultura, es una religión. En México el fútbol lo tenemos como algo que es parte de nuestras vidas, y utilizarlo para llevar el mensaje de educación financiera, creo que es muy poderoso”

Emilio Romano / presidente Asociación Mexicana de Bancos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Pretende de manera dinámica y lúdica, la verdad que participen niños, jóvenes, adultos, microempresarios que es también tan importante componente en nuestra economía aprender de conceptos de finanzas que aplican en nuestro día a día en la parte personal, familiar y por supuesto a gestionar mejor nuestros negocios”

Francisco Valdivia / director de VISA México

Se puede jugar en el sitio www.futbolfinanciero.com.mx. El videojuego permite elegir entre equipos varoniles y femeniles, representar a cualquier país o jugar en modo torneo.