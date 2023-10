5 razones por las que podrías denunciar un establecimiento, según Profeco

La Profeco podría sancionar hasta con una clausura. Foto: Gettyimage/Cuartoscuro

Seguramente te ha tocado ir a un restaurante o una tienda y que te cobraran de más o no respetaran ese vale con promociones por el que te decidiste a ir. En esta ocasión en Unotv.com te decimos cuáles son las cinco razones por las que podrías denunciar un establecimiento comercial.

Y es que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin importar a qué se dedique, todo establecimiento comercial debe cumplir con una serie de reglas para que los tratos entre éstos y sus clientes sean beneficiosos para ambas partes, por lo que alguna situación contraria causaría sanciones.

Con ello, la Procuraduría podría desde emitir un percibimiento al comercio hasta llevar a cabo su clausura parcial o total y prohibir la comercialización de algún bien o servicio, dependiendo de la falta que se haya comprobado y de si hay reincidencia.

Las cinco razones por las que podrías denunciar un establecimiento comercial

Ahora que, mientras por un lado la Profeco ha emitido diversas publicaciones sobre a qué tienes derecho como consumidor en un restaurante, así como en otro tipo de servicios, en esta ocasión el organismo federal destaca las cinco razones por las que podrías interponer una denuncia.

Aunque es muy común la frase “el cliente tiene la razón”, realmente sólo puedes denunciar a un establecimiento que no haya cumplido “lo que prometió”, y no así que no haya querido hacer algo que le pediste si no está contemplado entre sus servicios, por lo que sólo podrás interponer un recurso si:

No informa sobre los precios o tarifas de sus productos o servicios, pues de esta forma no sabrás con certeza cuánto es lo que pagarás por recibir eso que esperas del establecimiento. Recuerda que incluso éstos deberán estar expuestos a la vista de todos.

No respetar sus propios precios o tarifas exhibidas, ya que deberá tenerlos siempre actualizados. Incluso tendrían que cobrarte con el “precio viejo” en caso de que se anuncie una cosa y aunque ésta no sea precisa.

Incumple los términos y condiciones, siendo como decíamos antes, el proveedor de algún servicio o producto debe cumplir con lo que prometió, pues en retribución tú le pagarás la cantidad completa que te está pidiendo. Esto aplica para medidas, colores y características generales en un producto, mientras que con un servicio deberás recibir completamente lo que se te ofreció, o en su caso una compensación.

No respeta las ofertas y promociones anunciadas, caso similar al de los precios exhibidos, a quien contrates por un producto o servicio no podrá cambiarte el costo a la mera hora, por lo que si compras algo deberás pagar el precio que esto tenía al momento de hacer el trato, sin importar si cambia de precio al recibirlo, como podría ocurrir con el ecommerce, por ejemplo.

Da información engañosa, como llega a ocurrir en algunos comercios, en que te ofrecen un alimento de determinado tamaño y terminas recibiendo su versión mini, aunque sin la reducción en el precio. De igual forma tienen que indicar las especificaciones de lo que ofrecen para que tú puedas decidir si lo compras o no, por lo que, siguiendo con el ejemplo de los alimentos, restaurantes y tiendas indican el tamaño de la porción que recibirás.

¿Qué hacer si el establecimiento comercial no cumple?

Por otra parte, la Profeco también apunta que, en caso de que algún establecimiento comercial no cumpla con alguno de estos puntos, lo que prosigue es solicitar su intervención, por lo que deberías interponer una denuncia.

Para hacer esto, la institución pide a los consumidores enviar un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx en el que indiques los siguientes datos, así como la descripción de qué fue lo que ocurrió:

Nombre del proveedor

Dirección completa del proveedor

Calle

Número

Colonia

código postal

Municipio

Estado

En tanto que, tras recibir tu queja, la Profeco enviará a algún verificador para que cheque si el establecimiento está incumpliendo de forma regular o sólo ocurrió en tu caso, para saber cómo proseguirá, a la par de tomar en cuenta las evidencias que proporciones, por lo que si estás en una situación como esta, documenta todo lo más que puedas.