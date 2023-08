Recomendaciones de Profeco para influencers y sus colaboraciones con marcas y productos

Profeco dice que como influencer puedes guiar a tus seguidores. Foto: Shutterstock

Ante la frecuencia con la que usuarios de redes sociales promueven productos en sus publicaciones, la Profeco publicó una Guía de Publicidad para Influencers, a fin de su contenido sea lo más veraz posible.

Sobre esto, de entrada, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apunta que en México toda promoción de productos comerciales está regulada por la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la que también deben ceñirse los creadores de contenidos pese a no ser un medio de comunicación o comunicadores profesionales.

Y es que según destaca el organismo federal, además de que los influencers obtienen ganancias, ya sea en efectivo o en especie, por mostrar, usar o hablar sobre cierto producto o servicio, sus mensajes llegan a un público cuya decisión de consumo podría ser influenciada por este contenido, por lo que, si eres “embajador” o recibes productos para hacer reseñas, lo mejor es que sigas esta guía

¿Qué recomienda Profeco a influencers para su publicidad?

En su guía, la Profeco plantea una serie de recomendaciones para que quienes siguen tus publicaciones sepan qué tanto deben seguir tus consejos, pues es probable que no todo sea bueno con ese producto y no lo lleguen a saber en tu video o podcast.

Asimismo, destaca como punto central que como influencer, “si brindas información o publicas la recomendación de un bien, producto o servicio a través de tus plataformas digitales o redes sociales… ¡ESTÁS GENERANDO PUBLICIDAD!”, por lo que es necesario que informes que forma parte de un acuerdo. Si no recibes nada a cambio, también puedes aclarar que tus dichos son “#OpinionesPersonales”, pues todo parte de tu experiencia personal, a menos de que partas de un análisis científico propio del producto.

Incluso, en su documento la procuraduría resalta que, si vas a algún evento de presentación o viaje y compartes esa experiencia a través de tus redes sociales, ya sea con el producto que te hayan dado o sólo hablando sobre éste, también cuenta como publicidad, para lo que recomienda seguir cuatro pasos:

Coloca etiquetas visibles evidenciando tu relación con el anunciante

Sé auténtico con tus opiniones emitiéndolas de la forma más fidedigna posible

Revisa que el producto o servicio cumpla con la regulación específica

Checa que tu contenido sea veraz, claro y exento de textos o diálogos engañosos

De igual forma, resalta la importancia de que, sin importar si se trata de una imagen, video o transmisión en vivo, te asegures de aclarar que se trata de contenido pagado, a través de etiquetas o hashtags como los siguientes:

#PublicidadPagada

#Publicidad

#OpinionesPersonales

#PatrocinadoPor

Algunas plataformas como Instagram ya tienen la opción de mostrar la etiqueta de “publicidad pagada” en el contenido. Otra recomendación es no abreviar las etiquetas como “#Publi” o “#Ad”, ni sólo mencionarte como “#Ambassador”, sino siempre dejar claro que se trata de un acuerdo pagado.

Además, Profeco acota que lo mejor es que uno de estos hashtags sean los primeros, para que no se mezclen con los otros que pongas y pasen desapercibidos por tus espectadores, mientras que si se trata de un video debes también incluir que es publicidad pagada en todo el video y no sólo al final, acotándolo durante una transmisión pagada cada que menciones el producto, pues no todos tus seguidores estarán desde el principio.

En tanto que, por último, a la vez de resaltar que siempre debes verificar que el producto cumpla con las regulaciones y que sea real todo lo que ofrece, tomando en cuenta que la promoción de productos milagro, alimentos dirigidos al público infantil y la comida chatarra tienen sus propias características.