Profeco pide revisar registro oficial de la agencias de viajes

Estas vacaciones, piden a viajeros a revisar que las agencias de viajes cuenten con registro oficial. En aeropuertos y terminales de autobuses, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pegó etiquetas que certifican la calibración adecuada de las básculas para equipaje.



Es una de las acciones que abarca el Operativo Semana Santa 2024, vigente hasta el próximo 07 de abril.

“El acuerdo aquí con la aerolínea es… está dentro de los límites pasa gratis, o está dentro de la tarifa que se haya contemplado. Si se excede ya sabemos cuántos kilos se está excediendo y, dependiendo la aerolínea, ya sabemos cuánto tenemos que pagar extra.” David Aguilar Romero | Procurador Federal del Consumidor

Leslie viajará a Puerto Vallarta y antes de pasar a mostradores, pesó su maleta en un módulo de la Profeco.

“Siempre es importante para uno saber exactamente cuántos kilos llevamos y pasar a la aerolínea con más tranquilidad.”

Habrá módulos de atención en 14 aeropuertos y en centrales camioneras de la Ciudad de México y otras 11 urbes.



La Profeco hizo un llamado para que todas las personas que contraten agencias turísticas, revisen primero si están registradas en su base de datos y así evitar caer en fraudes.

“Si vas a contratar un paquete vacacional con las agencias de viajes, aun siendo de redes sociales, revisarlo. En la página de Profeco tenemos el buró comercial. Ahí podemos meter el nombre comercial de la agencia, del proveedor del servicio y ver qué esté registrado.” David Aguilar Romero | Procurador Federal del Consumidor





Por su parte, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también hicieron algunas recomendaciones de seguridad.

“Que le pongan candados a sus maletas, que les pongan identificadores a sus maletas. Muchas veces se pierden porque no tienen identificador, hay maletas iguales y se extravían, la maleta siempre con el pasajero, nunca dejarla a un lado y no dejarlas expuestas en zonas donde no haya nadie.” Capitán Abel Moreno Isidro | Director comercial y de servicios del AICM