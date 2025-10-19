GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México emitieron un llamado a revisión urgente para 412 motocicletas modelo CB350D año 2024, debido a una posible falla en el faro delantero que podría provocar intermitencia o apagones en la luz, con el consiguiente riesgo de accidente.

De acuerdo con la información oficial, los componentes internos del faro podrían desajustarse, afectando su funcionamiento. Para prevenir incidentes, Honda reemplazará el faro sin costo para los consumidores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Cómo participar en la campaña de revisión de Honda

Honda informó que contactará a las y los propietarios afectados mediante correo electrónico o llamada telefónica, para que acudan a los distribuidores autorizados y programen una cita de revisión.

Quienes deseen verificar si su motocicleta está incluida pueden consultar los detalles en el sitio web de la empresa (www.honda.mx) o en las páginas:

https://www.honda.mx/motos-recall

https://www.honda.mx/recall?section=autos

También pueden comunicarse al número 800 368 8500 para recibir asistencia.

La campaña de revisión inició el 1 de julio de 2025 y tendrá una vigencia indeterminada, hasta atender la totalidad de los vehículos afectados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Profeco supervisará el cumplimiento

La Profeco indicó en un comunicado que mantendrá vigilancia sobre el proceso de revisión y exhortó a los consumidores a reportar cualquier irregularidad o solicitar orientación al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722).

También pueden contactar al organismo a través de sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.