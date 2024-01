Las 3 recomendaciones de Profeco a la hora de contratar un gimnasio

Inscribirte por impulso en un gimnasio podría salirte caro. Foto: Shutterstock

Si eres de los que incluyeron hacer ejercicio en su lista de propósitos de Año Nuevo, hay algunas cosas que tienes que saber antes, por eso, ahora en Unotv.com te traemos las 3 recomendaciones de Profeco al inscribirte a un gimnasio.

Y es que, de entrada, hay una serie de aspectos que debes tomar en cuenta antes de contratar un servicio en el que se supone que durarás un buen rato, y que además usarás con frecuentemente, pues mientras casa gimnasio poner sus condiciones y ofrece cosas diferentes, al inscribirse por impulso sólo por cumplir un propósito, sin analizarlo, podría significar una pérdida de dinero y desbalancear tus finanzas.

Los 3 tips de Profeco al inscribirte al gimnasio

En este sentido, al ser un tema que impactará en tu economía, pues la mayoría de los gimnasios contemplan inscripciones anuales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió tres recomendaciones para que el pagar por un entrenamiento físico, que aunque mejorará tu salud, no sea también el descalabro de tu presupuesto.

De acuerdo con el organismo, en su edición de enero de la Revista del Consumidor, antes de inscribirte en un gimnasio:

Investiga

Como ya mencionamos, lo peor que puedes hacer es inscribirte en el primer gimnasio que veas sólo por creer que así cumplirás con tu propósito, pues aunque podrías correr con la suerte de que sí te resulte bueno, podrías sólo tirar el dinero al no encontrar los aparatos que buscas, no tener el entrenamiento que necesitas o gastar de más en transporte y otros no contemplados.

En este sentido, la procuraduría destaca que lo ideal es analizar y comparar todas tus opciones, contemplando, en primer lugar, las instalaciones y los equipos con los que cuentan, y que sobre todo éstos se encuentren en buen estado, pues de nada te servirá que estén ahí si no funcionan.

Además, verifica si cuentan con personal calificado y certificado para que no te resulte contraproducente entrenar ahí; pero, sobre todo, la ubicación de estos, ponderando cuánto gastarás en transporte, estacionamiento y si te tocaría tráfico que te quite más tiempo del que usarás para ejercitarte.

Después, checa qué membresías tiene cada uno de estos gimnasios, si son individuales, en pareja o en grupo, así como sus costos y todo lo que incluyen para que sepas si podrás aprovecharlas en su totalidad.

Por último, a los demás detalles, agrégale algún gasto adicional que podría presentarse, como acceso adicional a la alberca, a las regaderas o a los lockers, pues algunos podrían cobrarte aparte por dejar tus cosas ahí de un día a otro. Ahora sí, calcula cuánto te costará cada una de tus opciones a fin de determinar cuál te convendría más, contando también los demás elementos.

Revisa

Una vez que decidiste en qué gimnasio te meterás, entra la siguiente fase, pues el contrato que firmarás podría contener cosas que no te mencionaron antes, o incluso contradecir todo lo que te ofrecieron al pedir informes, por eso deberás leerlo a detalle fijándote en los siguiente.

De entrada, checa los términos y condiciones para saber a qué tienes derecho o qué podrás usar. Fíjate en que éstas estén claras, pues en caso de querer cancelar el contrato podría resultarte contraproducente.

Revisa también que el costo total coincidan, primero, con lo que te ofrecieron y con las cuentas que sacaste, además de las formas y frecuencia de pago. En este punto vale la pena incluir ver si el gimnasio cuenta con seguro de responsabilidad civil, incendio o algún otro, pues de nada te servirá que el contrato contemple costos accesibles si un siniestro te hará perder el dinero.

Mientras que tampoco debes olvidar verificar que el contrato incluya una cláusula sobre protección de datos, pues hay algunos que afirman que al firmar consentirás que usen tu fotografía, imagen o datos en su página web y redes sociales sin algún permiso o aviso adicional, o incluso en las páginas de terceros.

La Profeco también aconseja no abonar nada por adelantado, aunque así te hagan algún descuento, pues refiere que podrían cambiar las circunstancias en el futuro, ya que podrías lesionarte o enfermarte y no poder acudir, o hasta podría cerrar el establecimiento de forma permanente, o temporal, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

Por último, también debes tener en cuenta si el contrato contempla su renovación automática, ya sea con cargo a alguna tarjeta bancaria o con alguna otra forma de pago, y que en el contrato se incluya el proceso de cancelación del contrato y los tiempos para solicitarlo, pues en una renovación automática podrías tener que pedirlo con antelación.

Denuncia

Como tercer consejo, la institución destaca la importancia de pedir ayuda en caso de que ya hayas contratado el servicio con un gimnasio y no te hayan cumplido lo que prometieron, te cobren de más o que incluso te nieguen la cancelación del contrato.

Si éste es el caso, la Profeco pide hacer la denuncia, ya sea a través de la página de Concilianet, donde ya tienen convenio con SmartFit y SportsWorld para la resolución rápida de las quejas, o de forma presencial en una Oficina de Defensa del Consumidor.

Agrega que para presentar una reclamación deberás incluir los siguientes datos:

Nombre y domicilio

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de la prestación del servicio

Nombre y domicilio del proveedor

Descripción del servicio que se reclama

Descripción de los hechos que dieron lugar a la queja

Planea

En tanto que, como recomendación adicional, está el que contemples en tu presupuesto mensual lo que gastarás en la mensualidad e inscripción del gimnasio, así como los otros gastos adicionales que te represente, como transporte e hidratación, o incluso si tendrás que comprar ropa deportiva, para que no te desbalancees y puedas cumplir con tus responsabilidades, como el pago de otros servicios y deudas.

Ahora sí, con estas recomendaciones podrás inscribirte en el gimnasio de tu elección de manera informada y enfocarte únicamente en hacer ejercicio.