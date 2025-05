GENERANDO AUDIO...

Afectados por el fraude de CAME se manifiestan. Foto: Cuartoscuro

El sueño de inversión y rendimientos superiores a los del mercado atrapó a cientos de personas; sin embargo, se convirtió en una pesadilla, cuando, de la noche a la mañana, el Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) desapareció, con todo y su dinero.

En entrevista con Uno TV, una de las víctimas reveló cómo operaba CAME para cometer el presunto “fraude millonario“.

Ahora, los afectados temen perder las fuertes sumas de dinero que invirtieron en la empresa, y aseguran que CAME no les ha dado respuesta sobre sus recursos.

¿Cómo operaba CAME?

Altos rendimientos, un porcentaje de cashback y la promesa de un jugoso regalo, fue como la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) atrapó en sus hilos a cientos que vieron una oportunidad de hacer crecer sus ahorros.

“CAME ofreció un rendimiento del 16% actual en 2025, cosa que ya nadie tiene. Y además del rendimiento, te ofrecía un cashback del 2% y, adicional del cashback del 2%, te ofrecía un regalo… Había premios como un reloj inteligente, unos audífonos, coches, televisiones, procesadores de alimentos. Entonces era ganar con el rendimiento, más ganar con los premios y era demasiado atractivo”. Testimonio de víctima

La compañía ofrecía dos productos de inversión: “X Adela” y “Crece +”, ambos con un rendimiento del 16%.

Después de la jugosa oferta, CAME cumplía con su promesa: regresaba rendimientos, cashback y el regalo. El anzuelo se había lanzado, pues nada parecía indicar que se trataba de un fraude a gran escala.

“Cuando hago mi primera inversión, me depositan mis rendimientos, me mandan mi regalo y me devuelven mi dinero. Entonces, claramente vi que funcionaba perfectamente… como yo ya había tenido una buena experiencia, reinvierto ese dinero”. Testimonio de víctima

Además de altos rendimientos, la CAME también contaba con la regulación para operar en México, lo que, a decir del testimonio para este portal, daba “credibilidad” y “confianza”.

“Es una institución regulada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay una credibilidad y te da confianza de invertir” Testimonio de víctima

Influencers y redes sociales: el gancho utilizado por CAME

Además de las atractivas ofertas, CAME operó, también, en redes sociales. Con inflencers hablando bien de sus productos, abarcó más audiencia y, con ello, más víctimas.

“Muchos líderes de opinión, influencers, pagados por las mismas empresas, por las mismas Sofipos, les pagan para que hablen bien de sus productos y que hagas inversiones con ellos… El gancho que me atrapó a mí para poder conocer este producto y para hacer esta inversión fue en redes sociales”. Testimonio de víctima

Y añadió:

“Yo creo que CAME los contrató y dieron información que no era real, no era verificada y, simplemente por cobrar, dieron esta información. Yo creí en ellos y, al final, hice esta inversión que, claramente, pues no, no salió bien”.

El castillo de CAME se desmorona para sus clientes

La jugosa oferta que atrapó a cientos se esfumó en el aire, tal como la empresa, que estaba regulada y operando en México desde hacía varias décadas, pues cerró sucursales y toda vía de comunicación.

“Y el 15 de abril, cuando intento ver, empiezo a escuchar que tiene problemas económicos y que no habían reportado sus estados financieros. Y yo me meto a la aplicación y ya no pude entrar. Me empiezo a preocupar. Empiezo a hablarles por teléfono. Ya no había canales de comunicación. Empiezo a investigar con la gente y resulta que cerraron todas las sucursales… Y no hay forma de contactar a la empresa”. Testimonio de víctima

Además, las víctimas consideran que la empresa tenía previsto “el gran robo”, pues el ingreso de dinero que tuvieron fue a gran escala y en muy poco tiempo.

“Creo que tenían un estado financiero bastante atropellado. Hicieron una captación de recursos muy rápida, muy grande, con estos productos que eran increíbles. Y al final lo que la gente dice es que fue eso para realmente ya escapar con ese dinero, ya ni siquiera declararse en quiebra, simplemente escapar con estos recursos y no dar respuesta y poder tapar un hoyo gigante que seguramente tenían de deuda”.

¿Qué pasará con el dinero de las víctimas?

Ante el silencio de los ejecutivos que un día ofrecieron los mejores planes, la pregunta comenzó a sonar claro y fuerte: ¿qué pasaba con los millones de pesos de cientos de clientes de CAME? En el mejor de los casos podrían recuperar lo que respalda el seguro que son, solamente, 200 mil pesos.

“Son 25 mil UDIS (Unidades de Inversión) para las sofipos, que son aproximadamente 210 mil pesos. Y es lo que nos cubre, digamos, de manera legal a todos. Ya los excedentes, si tú inviertes 600 mil, esos 400 mil restantes ya no tienen por qué cubrirlos… Hay gente que invirtió todos sus ahorros por los atractivos rendimientos. Se dejaron llevar y ellos están desesperados porque, al final de cuentas, ya no quieren nada más el seguro”. Testimonio de víctima

Sin embargo, el panorama no mejora, ya que, al dar de baja la aplicación, las víctimas de CAME no pueden acceder a un comprobante que les pueda permitir el cobro del seguro.

“Ha sido muy complicado porque son, por lo que tengo entendido, somos más de un millón de afectados en el tema de la empresa CAME. Y lo que hicieron es que, al bajar la aplicación, la gente no puede acceder a sus estados de cuenta ni a sus contratos. Entonces no pueden bajar esta información necesaria para poder meter su queja y para poder meter su protección de seguro, porque te lo piden, te piden identificación, te piden estados de cuenta, que compruebes transferencias que hiciste a la SOFIPO”

Víctimas exigen respuesta de las autoridades

Los afectados se han acercado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef); sin embargo, el panorama no mejora. Al dar de baja la aplicación, las víctimas de CAME ya no pueden acceder a un comprobante, documento necesario para iniciar el proceso de reclamación ante esa dependencia.

“Hemos presentado denuncias ante la Conducef. Es la única forma en la que ahorita se ha podido”.

Aunque los afectados exigen una respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —ya que CAME estuvo regulada ante este organismo—, la incertidumbre continúa.

“Y que ahora ellos, ni siquiera ellos, nos puedan dar una respuesta de qué va a suceder, claramente nos tienen en una angustia total, porque son ahorros de años, que sinceramente nos afecta en todos sentidos”.

En medio de esta situación, los clientes de CAME se han manifestado para exigir claridad sobre el futuro de su dinero.