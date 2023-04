¿Qué días de Semana Santa estarán cerrados los bancos?

El jueves y viernes santos cerrarán los bancos por Semana Santa. Foto: Shutterstock

Como muchos comercios e instituciones, los bancos mexicanos aprovecharán la Semana Santa y suspenderán sus actividades este jueves 6 y viernes 7 de abril, pese a que no son considerados días de asueto oficial.

En parte por tradición, y en parte porque empata con las vacaciones escolares, muchas empresas e instituciones aprovechan para dar a sus empleados algunos días de descanso, regularmente jueves y viernes santos, sin que la Ley Federal del Trabajo (LFT) contemple estas fechas entre sus siete días de descanso obligatorio que enlista en su artículo 74:

1 de enero

Primer lunes de febrero, por el 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, por el 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre

25 de diciembre

Sin embargo, cada año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario de días feriados en el que las instituciones de crédito deben cerrar sus puertas y suspender sus actividades, contemplando los siguientes para 2023:

1 de enero

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

6 y 7 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

12 y 25 de diciembre

Sábados y domingos

Este calendario es retomado por la Asociación de Bancos de México (ABM) a fin de que sus clientes tomen en cuenta las fechas de suspensión de servicios en sus sucursales, para la realización de pagos y trámites.

Y es que debido a que no podrás acudir a ventanilla a pagar de manera presencial, regularmente las instituciones recorren al día hábil siguiente sus fechas límites de pago, a in de no afectar a sus usuarios.

¿Quiénes descansan en Semana Santa?

En tanto que, además de los bancos, que cerrarán sólo jueves y viernes santos, los estudiantes de educación básica, media superior y superior, también gozarán de descanso por la Semana Santa.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes tendrán vacaciones del 3 al 14 de abril, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las tiene agendadas del 3 al 7 de abril y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) del 6 al 14 de abril.

Aunque muchas empresas dan a sus empleados uno o dos días de descanso durante la Semana Santa, aunque no están obligadas a darlos, ya que éstos no están incluidos como descansos obligatorios en la ley del trabajo.