Las colegiaturas y transporte escolar son deducibles en la declaración anual de personas físicas, pero ¿sabes qué escuelas son válidas para poder realizar esta reducción y cuál es la cantidad máxima de estas mensualidades que puede ser considerada en la obligación tributaria?

Aquí en Unotv.com te damos todos los detalles para que puedas considerar este beneficio que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes.

¿Cómo saber si la escuela privada está en el padrón para deducible de impuestos?

De acuerdo con el SAT, para acceder al beneficio del deducible en la declaración anual de personas físicas, por concepto de colegiaturas, la escuela privada debe contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Lo anterior, conforme al padrón de instituciones educativas que expiden comprobantes con requisitos fiscales, que pueden ser consultados en:

Importante. Hay que contar con el RFC o Razón Social del colegio para realizar la consulta.

¿Cuál es el máximo de colegiatura que puede ser deducible ante el SAT?

Aunado a ello, el SAT señaló que el monto por concepto de colegiaturas no debe exceder los límites establecidos por estudiante para cada nivel educativo, que son:

Preescolar – 14 mil 200 pesos

Primaria – 12 mil 900 pesos

Secundaria – 19 mil 900 pesos

Profesional técnico – 17 mil 100 pesos

Bachillerato o su equivalente – 24 mil 500 pesos

Para mayor información, el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el siguiente enlace: