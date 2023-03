Sin tarjetas: ¿qué gastos puedes pagar en efectivo y son deducibles de impuestos en tu declaración anual?

¿Qué gastos en efectivo son deducibles de impuestos? Foto: Cuartoscuro

La mayoría de los gastos personales que se realizan en efectivo no son deducibles de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, hay algunos gastos que sí puedes pagar sin usar cheques, tarjetas o transacciones bancarias y sí son deducibles de impuestos como: sueldos y deducciones, viáticos y donativos.

Ver más Conoce las mejoras y requisitos para presentar tu Declaración Anual 2022 de personas morales RESICO. #Declara2022 pic.twitter.com/3NViJ1UZjj — SATMX (@SATMX) March 17, 2023

¿Qué gastos puedes pagar en efectivo y son deducibles ante el SAT?

Los sueldos y deducciones que son pagadas en efectivo y que no excedan de los dos mil pesos. También, la parte proporcional de los viáticos, de los cuales el trabajador puede no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total erogados en cada ocasión y que no excedan los 15 mil pesos en el ejercicio fiscal.

Para el caso de los viáticos, son válidos ante el SAT siempre y cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esta situación con los comprobantes fiscales correspondientes.

¿Dónde pueden deducirse gastos en efectivo?

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las deducciones autorizadas deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente y que satisfagan los requisitos previstos y establecidos por el SAT. La autoridad fiscal está facultada para autorizar que se efectúen pagos en efectivo en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros.

¿Qué otro gasto es deducible de impuestos si se realiza en efectivo?

Los donativos son otros pagos en efectivo que son deducibles de impuestos, pero con la condición de que los montos no superen los 2 mil pesos anuales. Si la cantidad supera el límite establecido, el pago debe efectuarse con tarjeta, transferencia o cheque para que pueda ser deducible.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual?

Las personas físicas deben presentar la declaración anual 2022 en todo en transcurso del mes de abril. En caso de que tengas saldo a favor de impuestos, podrás pedir la devolución a tiempo. Así que no se te pase la fecha límite y que no te agarren las prisas.