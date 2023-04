¿Qué hacer con “el usuario no tiene privilegios para acceder al aplicativo” en la declaración anual del SAT?

A inicios de mes muchos buscan hacer su declaración anual. Foto: Shutterstock

Es probable que al intentar hacer tu declaración anual de impuestos te saliera el mensaje de “el usuario no tiene privilegios para acceder al aplicativo”, pero no debes preocuparte, pues la solución es bastante simple: vuelve a intentarlo después, pues se trata de un problema interno en la página del SAT.

¿Qué hacer si me sale error en la declaración anual?

Desde el sábado, cuando abrió el periodo de un mes para cumplir con la obligación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), usuarios han reportado problemas para acceder al la aplicación implementada para realizar la declaración anual de personas físicas, entre éstos la aparición de la leyenda “el usuario no tiene privilegios para acceder al aplicativo”, sobre todo al entrar con la e.firma.

En realidad, no es extraño que se presenten errores al intentar cumplir con la declaración durante los primeros días de abril, pues es cuando la mayoría de los contribuyentes, en especial los nuevos, buscan realizar el trámite, ya sea por la posible devolución o para que no se pase el tiempo y esto se olvide.

Sin embargo, en ocasiones anteriores los problemas surgían al final, al enviar el formulario de la declaración y no al principio, como en esta ocasión, aunque aún funcionan las viejas técnicas para remediarlo:

Intentarlo por la noche o muy temprano por la mañana para evitar saturación

Cambiar de explorador web

Reintentar después de borrar los archivos temporales y cookies

Usar el navegador en modo incógnito

Y es que de acuerdo con el propio SAT el error que salta a algunos usuarios se debería a la saturación en las conexiones a su portal, que no alcanza a procesar todas las solicitudes que le llegan al mismo tiempo.

Mientras que algunos usuarios que han referido que les saltó la leyenda tramitaron su e.firma por primera vez, por lo que ésta no habría sido de alta aún en el servidor del SAT, por lo que pedían esperar unos días para volverlo a intentar.

Lo que sí, aunque puedes realizar tu declaración anual sin la necesidad de la e.firma, teniendo únicamente tu contraseña, que puedes tramitar a través del portal de SAT ID, lo mejor es que tu firma electrónica esté vigente en caso de que llegues a necesitarla, lo que también puedes hacer desde ese minisitio, siempre y cuando no tenga más de un año caduca.

Ahora que si ya pasaron algunos días e intentaste las “viejas técnicas” y todavía no has podido presentar tu declaración, lo aconsejable es que uses el chat del Centro de Contacto SAT, para que te den una solución acorde a tu caso específico.