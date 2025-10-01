GENERANDO AUDIO...

Desde este 1 de octubre, los usuarios de los bancos deberán fijar un límite de transferencias digitales, conocido como MTU (Monto Transaccional del Usuario), a través de sus aplicaciones, ya que si no lo hacen, la institución financiera lo hará a partir del 1 de enero de 2026, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Si aún no configuraste el tuyo, aquí en Unotv.com te contamos qué significa y cómo hacerlo para evitar problemas con tus operaciones.

Así puedes configurar tu límite de transferencias

Cada usuario puede definir el límite de transferencias a través de la aplicación del banco, y la forma de hacerlo dependerá de cada institución financiera para que quede activado el MTU. Aquí algunos ejemplos:

Inbursa

Si ya tienes cuentas agregadas:

Seleccionar la cuenta y dar clic en editar

Establecer un monto de límite diario

Para registrar cuentas nuevas:

Introducir número de cuenta

Establecer un monto límite diario

Proporcionar los últimos 9 dígitos del panel de firma, número que viene en la parte posterior de tu tarjeta; la cual deberá estar activa y vigente.

Cada vez que modifiques el límite, recibirás un mensaje (SMS), en tu teléfono celular, este mensaje contendrá los 4 últimos dígitos de la cuenta modificada.

Banamex

Entra a la opción Transferir y selecciona la cuenta

Da clic en Editar para fijar el monto diario

Para cuentas nuevas, verifica la información y confirma con tu NetKey.

HSBC

Entra a tu app y selecciona Transferir y pagar

Da clic en Editar límite por transferencia

Configura el monto que necesites

¿Qué es el MTU y por qué es importante?

El MTU es el monto máximo que cada cliente puede establecer en su banca en línea o aplicación móvil para transferencias electrónicas, pagos SPEI, CoDi y Dimo. No afecta pagos en ventanilla ni con tarjeta física.

Si no lo configuras, tu banco asignará un límite automático de mil 500 UDIS, equivalente a unos 12 mil 800 pesos por transacción. Este tope no es acumulable: si necesitas transferir más, tendrás que modificarlo manualmente en tu app.

¿El MTU limitará el uso del dinero?

La CNBV señaló que con el MTU no se limita el uso del dinero de los usuarios y siempre estará disponible. Solamente se pide una validación extra en caso de exceder el monto establecido.

Asimismo, la pedida refuerza la seguridad y protege el patrimonio de cada persona que tenga en una institución financiera.

Fechas clave que no debes olvidar

1 de octubre de 2025. Los bancos ya habilitaron la opción en apps

Los bancos ya habilitaron la opción en apps 1 de enero de 2026. Todos los clientes deberán tener configurado su límite

La CNBV recomienda ajustar el MTU cuanto antes para evitar retrasos o complicaciones en tus transferencias, especialmente si manejas montos altos o pagos a proveedores.