Tres cosas que pueden pasar con tu dinero si no te registras a una Afore

Tres cosas que pueden pasar si no te registras a una Afore. Foto: Getty Images

Registrarte en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) te sirve para que realices trámites relacionados con los ahorros que haces como trabajador a lo largo de tu vida laboral para cuando llegues al retiro. Si comenzaste a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no te has registrado en una Administradora, hay tres cosas que pueden pasar con tu dinero.

No te espantes, si no te has registrado en una Afore, los recursos de tu cuenta individual siguen invirtiéndose y generando rendimientos para tu retiro, pero es importante que lo hagas en la Administradora de tu elección, ya que te ayudará a que lleves un control de tu cuenta de ahorro individual. Estas son las tres cosas que puede pasar con tu dinero si no te registras a una Afore:

Si tu cuenta lleva menos de un año de creación los recursos se depositan en una cuenta concentradora en el Banco de México

Cuando tu cuenta individual cumple un año de creación, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) la asigna a una de las Afores que hayan obtenido mejores rendimientos en los últimos años

la asigna a una de las que hayan obtenido mejores rendimientos en los últimos años Si tu cuenta permanece durante dos años en la Afore que se te asignó y aún no solicitas el registro en la Afore de tu elección, la Consar reasignará a la Administradora que tenga mejor desempeño

¿Cómo elegir a una Afore?

Si no te has registrado, debes evaluar a las Afores con ayuda de diferentes herramientas comparativas que la Consar pone a tu disposición para que tomes una decisión informada tomando en cuenta tres factores: servicios, comisión y rendimientos.

1. Servicios

Revisa la calidad operativa, eficiencia, cobertura, atención y servicios que las Afores brindan a los usuarios. Hay una herramienta que permite a los ahorradores comparar las 10 Afores mejor calificadas, para que a la hora de elegir encuentres la de tu preferencia.

2. Comisiones

Las comisiones son el monto que cobran las Afores a los trabajadores como pago por el servicio que ofrecen de administración, resguardo e inversión de los recursos de la cuenta individual. Hay que compara la Afore que cobra menos comisión.

3. Rendimientos

Los rendimientos se refieren a la resta del rendimiento bruto que otorga la Afore menos la comisión que cobra. Este indicador es importante porque son los que incrementan tu ahorro y se logra de acuerdo a la inversión que realices. Compara las Afores y observar cuál es el que más te conviene.

¿Cómo me registro en una Afore?

Primero contacta a la Afore de tu preferencia y pide la visita de uno de sus agentes promotores o acude a cualquiera de sus sucursales. También realiza una pre-solicitud de Registro a través de este enlace del SAR. Cuando hayas completado la pre-solicitud, la Afore te contacta en un plazo no mayor a 6 días hábiles para iniciar las gestiones.

Para tramitar tu registro, la Afore conformará tu expediente de identificación electrónico, para lo cual te solicitará lo siguiente:

Datos Personales (RFC y Número de Seguridad Social del IMSS)

Identificación oficial (INE)

Comprobante de domicilio

Fotografía digital de tu rostro que será tomada por el agente promotor

Firma biométrica (huellas digitales)

Firma manuscrita digital

A través de un medio electrónico, la Afore te dará la solicitud de registro y el documento de rendimiento neto, en los que debes poner tu nombre completo, firmas biométrica y manuscrita digital. La Afore debe tomar un video en el que des tu consentimiento para el registro y confirmes tus datos personales.

Posteriormente, la Afore te informará sobre el resultado de la solicitud de registro. Si es aceptada, deberá enviar una constancia de registro al domicilio o al correo electrónico que hayas proporcionado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión del trámite. Si es rechazada, deberá informarte del rechazo y los motivos.