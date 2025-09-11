¿Qué pasará con los autos dañados por la explosión en Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

Apoyarán a propietarios de autos en explosión de Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La explosión del 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa ha dejado una profunda preocupación entre los habitantes de la Ciudad de México. El incidente provocó pérdidas humanas, decenas de heridos y escenas de pánico, además de daños materiales significativos que afectaron a varios vehículos cercanos al Puente de La Concordia.

De acuerdo con información oficial, la explosión se originó cuando una pipa de gas LP se volcó debajo del puente, liberando gas que posteriormente explotó, alcanzando a varios autos estacionados y en circulación en la zona.

Atención para los autos afectados en explosión de Iztapalapa

Durante la conferencia de prensa del 11 de septiembre de 2025, autoridades capitalinas detallaron que los vehículos dañados serán sometidos a inspecciones individuales para determinar el grado de afectación y los procesos de reparación correspondientes.

Estos peritajes serán fundamentales no solo para la investigación, sino también para asegurar que las familias afectadas reciban el apoyo necesario y oportuno.

Línea de atención para los propietarios

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, recordó que se mantiene activa la línea directa de atención al público: 55 53 45 50 00, donde los afectados podrán recibir información y orientación sobre los trámites relacionados con sus vehículos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que las personas con seguro vehicular vigente deberán realizar los trámites con sus aseguradoras. En el caso de quienes no cuenten con seguro, el Gobierno de la Ciudad de México brindará apoyo directo para atender las pérdidas.

¿Qué hacer si mi seguro no cubre los daños por la explosión?

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las autoridades recomiendan a los propietarios de vehículos sin cobertura:

Esperar los resultados de los peritajes que se llevarán a cabo para cada uno de los vehículos.

para cada uno de los vehículos. Mantener comunicación con la línea de atención del Gobierno CDMX para recibir el apoyo extraordinario y resolver cualquier duda.

Responsabilidad de la empresa transportadora

La empresa Silza, responsable de la pipa, confirmó que está dispuesta a asumir la responsabilidad por los daños ocasionados. En su comunicado, detallan que los vehículos afectados están cubiertos si cuentan con pólizas de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, además de pólizas de daños a terceros.

La empresa enfatizó que su compromiso es garantizar que las familias afectadas reciban una respuesta rápida y el apoyo necesario para cubrir los perjuicios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que lo más importante es que las familias no pasen mucho tiempo sin recibir una retribución por los daños sufridos.

