El día de hoy viernes 10 de Octubre de 2025 CIBanco dejará de operar como banco. Su asamblea de accionistas decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria de su autorización, es decir, pidió permiso para cerrar de forma ordenada.

La CNBV aprobó esta decisión, y ahora el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) será el encargado de devolver el dinero a los clientes que tengan ahorros protegidos por ley.

¿Qué es y qué hará el IPAB?

El IPAB realizará el pago de los depósitos garantizados, que son los ahorros cubiertos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).

Si tienes dinero en CIBanco, podrás registrarte para recuperar tus recursos de forma segura y gratuita a través del Portal de Pagos del IPAB, que estará disponible a partir del lunes 13 de octubre de 2025.

Pasos para obtener tu pago

Ingresa al portal oficial del IPAB: www.gob.mx/ipab

Regístrate con tus datos personales y los de tu cuenta en CIBanco y verifica tu identidad

Descarga la documentación que se te indique y consulta tu medio de pago.

El IPAB enviará un correo de confirmación el mismo día que completes tu registro

El pago se realizará por transferencia electrónica en un plazo de 48 a 72 horas hábiles, dependiendo del banco receptor

¿Qué depósitos están protegidos?

El IPAB protege las llamadas Obligaciones Garantizadas, que incluyen:

Depósitos de dinero en cuentas

Préstamos o créditos otorgados al banco

¿En cuánto tiempo recibirás tu dinero?

El IPAB efectuará el pago de las Obligaciones Garantizadas a los Titulares Garantizados en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que CIBanco entre oficialmente en estado de liquidación.

Este proceso se realizará de manera automática con base en la información registrada en los sistemas del banco.

Precauciones y seguridad

El IPAB no tiene oficinas para hacer trámites ni representantes que gestionen pagos

Si alguien te ofrece recuperar tu dinero a cambio de dinero o sin seguir los pasos oficiales, puede tratarse de un fraude

Denuncia cualquier intento de estafa a las autoridades.

No aceptes si alguien promete:

Hacer el trámite más rápido

Cancelar deudas o créditos

Cambiar el orden de pago o conseguir beneficios especiales

Operaciones que dejarán de funcionar

A partir de hoy viernes 10 de octubre de 2025, CIBanco ya no realizará operaciones bancarias, excepto los pagos de créditos vigentes.

Para evitar fraudes y recuperar tu dinero sin contratiempos, realiza el proceso sólo a través del portal oficial del IPAB: www.gob.mx/ipab.