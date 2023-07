No te arriesgues a pasar: ¿qué recomiendan las aseguradoras si tu coche se queda en una inundación?

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) emitió algunas recomendaciones a los automovilistas que pudieran quedarse varados en su coche en una inundación ocasionada por las fuertes lluvias, como la registrada la tarde-noche de este martes 4 de julio en la Ciudad de México.

Primero, no arriesgarse a pasar en un charco de gran magnitud; y segundo, si ya se atoró, no mantener el motor encendido.

“Lo que se recomienda es, uno, que no seamos tan intrépidos y cuando vemos que se quedó atorado un coche adelante y que le llega el agua a la mitad de las puertas, que no digamos ‘ah, yo sí paso’, y pasar porque pensamos que nuestro vehículo va a ser mucho más afortunado que el otro (…) Si desafortunadamente estás en una zona en donde ya no puedes moverte y empieza a subir el agua, lo ideal, lo indicado sería tratar de apagar el motor para no meterte en mayor complicación. Aquí lo más importante es que las personas estén siempre seguras, estén siempre protegidas”.

Norma Alicia Rosas, directora General de la AMIS.