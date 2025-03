La relación comercial entre México y China presenta un déficit significativo, con importaciones que superan ampliamente las exportaciones.

De acuerdo con Data México, en 2024 las exportaciones mexicanas a China alcanzaron los 766 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país asiático sumaron 11 mil 168 millones de dólares, lo que generó una balanza comercial negativa de 10 mil 403 millones de dólares.

Las principales entidades receptoras de productos chinos en México son:

Tres de estos estados son fronterizos con Estados Unidos, lo que facilita el flujo comercial y el paso de mercancías hacia el norte del continente.

Entre los principales productos que México importa de China se encuentran teléfonos celulares, redes inalámbricas y partes de accesorios para maquinaria. Por otro lado, los productos que México exporta a China están principalmente relacionados con materias primas, destacando el cobre y sus concentrados.

Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el contrabando y la piratería representan una problemática importante en la relación comercial entre México y China.

Los sectores que más han resentido el impacto del contrabando y la piratería incluyen:

Los precios de estos productos pueden ser hasta 20% más bajos que los del mercado legalmente constituido, lo que genera una competencia desleal para los comerciantes nacionales.

“De 10 productos que entran al país, chinos, dos son legales y 10 no. Para empezar, la cuenta china no es de 10, porque el contrabando y la piratería no tiene estadística, no hay una estadística confiable”.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC