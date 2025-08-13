GENERANDO AUDIO...

Finabien es la mejor remesadora, según Profeco. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el ranking de las remesadoras que, durante los primeros días de agosto de 2025, ofrecieron el mejor pago por dólares enviados desde EE. UU. a México. El reporte fue expuesto por el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, en la conferencia Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El análisis se basó en un monto de referencia de 400 dólares, comparando el tipo de cambio aplicado y las comisiones cobradas por cada empresa.

Depósitos y transferencias: Finabien encabeza el ranking

En la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Finabien ocupó la primera posición al pagar $7,610.68 pesos por 400 dólares, con una comisión de 2.99 USD y un tipo de cambio de $19.17.

La segunda posición fue para Cloud Transfer Services, que pagó $7,607.35 pesos con una comisión de 3.99 USD y tipo de cambio de $19.21.

Top 5 remesadoras en depósito o transferencia:

Remesadora Comisión (USD) Tipo de cambio Pesos por 400 USD Finabien 2.99 19.17 $7,610.68 Cloud Transfer Services 3.99 19.21 $7,607.35 Xoom 5.21 18.74 $7,398.36 InterCambioExpress 3.99 18.65 $7,385.59 Ulink 0.00 18.43 $7,372.00

La empresa con menor pago en esta modalidad fue Ria Money Transfer, que entregó $7,242.99 pesos, con una comisión de 7 USD y tipo de cambio de $18.43.

Envíos en efectivo: Pagaphone Smart Pay a la cabeza

En la modalidad de envío en efectivo, Pagaphone Smart Pay registró el pago más alto con $7,607.35 pesos, comisión de 3.99 USD y tipo de cambio de $19.21.

La que menos pagó en esta modalidad fue Pangea Money Transfer, con $7,231.87 pesos, comisión de 3.95 USD y tipo de cambio de $18.26.

Top 5 remesadoras en envío en efectivo:

Remesadora Comisión (USD) Tipo de cambio Pesos por 400 USD Pagaphone Smart Pay 3.99 19.21 $7,607.35 Cloud Transfer Services 3.99 19.21 $7,607.35 Finabien 2.99 19.17 $7,610.68 Ulink 0.00 18.43 $7,372.00 InterCambioExpress 3.99 18.65 $7,385.59

Remesadoras con pagos más bajos

El reporte también destacó a las empresas con menores pagos por 400 dólares:

Remesadora Comisión (USD) Tipo de cambio Pesos por 400 USD Ria Money Transfer 7.00 18.43 $7,242.99 WorldEmt 1.99 18.22 $7,251.00 Wells Fargo 6.00 18.44 $7,265.36 MoneyGram 7.99 18.54 $7,267.87 Pangea Money Transfer 1.95 18.26 $7,268.39

Cobertura y herramientas de consulta

La Profeco recordó que Finabien cuenta con más de mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios del país, lo que la convierte en una opción con amplia cobertura.

Asimismo, el organismo invitó a las familias que reciben dinero desde el extranjero a utilizar la calculadora de remesas disponible en su portal oficial. Esta herramienta permite comparar las condiciones de pago, comisiones y tipo de cambio según la empresa seleccionada, el monto enviado y la región de destino.

