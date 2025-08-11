GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó los derechos de pasajeros y las compensaciones que deben otorgar las aerolíneas en México ante retrasos o cancelaciones de vuelos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Derechos básicos de pasajeros en vuelos

Las y los pasajeros tienen derecho a un trato digno y a recibir información clara sobre políticas de compensación, motivos de retraso, cancelación o demora, así como las medidas de seguridad operacional. La aerolínea debe proporcionar datos sobre el procedimiento para quejas o reclamaciones en cada terminal donde opere.

La información y publicidad debe ser veraz, comprobable y clara, sin inducir a error. Esto aplica en páginas web, mostradores, centrales de reserva, módulos de atención al pasajero y material disponible a bordo.

Condiciones de venta y devoluciones

La aerolínea debe informar los términos y condiciones al momento de la compra, incluyendo el costo total con tarifas, comisiones, impuestos y cargos adicionales.

Si la o el pasajero decide no viajar, puede solicitar el reembolso dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Después de ese plazo, la empresa establecerá las condiciones de cancelación.

Compensaciones por retrasos o cancelaciones

Cuando un retraso sea atribuible a la aerolínea, las compensaciones dependen del tiempo de demora:

Entre 1 y 2 horas : descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

: descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas. De más de 2 horas y menos de 4 : descuento no menor al 7.5% del precio del boleto.

: descuento no menor al 7.5% del precio del boleto. Más de 4 horas o cancelación: reembolso total o parcial del boleto más indemnización mínima del 25%, transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos, hospedaje y transporte terrestre, o cambio de fecha con indemnización del 25%.

Plazos para pagar compensaciones

Las aerolíneas deben cubrir compensaciones e indemnizaciones en un máximo de 10 días naturales después de la reclamación, salvo alimentos, bebidas y hospedaje, que deben entregarse en el momento del retraso o cancelación.

Dónde verificar políticas y presentar quejas

Las disposiciones aplican a todas las aerolíneas mexicanas y pueden consultarse en el portal de la Profeco, en el apartado “Derechos de los Pasajeros y Políticas de Compensación de Aerolíneas”. Ahí también se detallan mecanismos de compensación de aerolíneas internacionales.

En caso de incumplimiento o dudas, las personas pasajeras pueden acudir a los módulos de atención de la Profeco en aeropuertos del país.