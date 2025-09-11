Sanborns arranca su Venta de Fiestas Patrias, ¡hay descuentos de hasta 40%!

GENERANDO AUDIO...

Sanborns se pone el sombrero charro y lanza su imperdible Venta de Fiestas Patrias, una oportunidad para equipar tu casa, consentirte con tecnología de punta y aprovechar descuentos con una promoción general de hasta 40% de descuento.

Toma nota porque estas promociones estarán vigentes del 11 al 16 de septiembre pagando con la tarjeta de crédito Sanborns y, en algunos departamentos, el descuento puede ser hasta del 50%.

¡Aquí te contamos lo más importante para que encuentres lo que buscas, aproveches la oportunidad y estrenes en estas Fiestas Patrias!

Para esas películas mexicanas, pantallas con hasta 50% y hasta 18 meses sin intereses

Si quieres una pantalla para ver las fiestas o armar tu cine en casa, encontrarás hasta 50% de descuento en marcas como Samsung y LG, además de opciones de hasta 18 meses sin intereses.

Consulta modelos participantes y disponibilidad aquí.

Para musicalizar la fiesta mexicana, audio: bocinas con descuento

Renueva el sonido de tus reuniones patrias. Sanborns ofrece hasta 20% de descuento en equipos JBL, incluidos modelos como Charge 6, Go 4 y Vibe Beam 2. Revisa la oferta por acá.

Fotografía, captura cada momento con hasta 50% de descuento

Encuentra cámaras y accesorios de Canon, Sony y Nikon con descuentos de hasta 50% para inmortalizar tus celebraciones. Ve más detalles aquí.

Laptops y tablets: trabajo, estudio y entretenimiento

Durante el marco de las Fiestas Patrias, Sanborns ofrece hasta 30% de descuento en laptops Asus, Huawei y Lenovo, para aquellos que buscan un nuevo equipo.

Pero esto no es todo, porque también hay descuentos de hasta 35% en tablets Samsung, Huawei y Lenovo. Mira las opciones que ofrece la tienda en cómputo y en tablets.

Porque siempre es un buen momento, renueva tu celular

Aprovecha hasta 30% de descuento en telefonía. Consulta cuáles son las condiciones y los modelos que se encuentran disponibles para la Venta de Fiestas Patrias de Sanborns.

También hay descuentos en el departamento de videojuegos y hasta meses sin intereses

Los videojuegos seleccionados llegan con hasta 50% de descuento, además de que las consolas pueden comprarse con hasta 9 meses sin intereses. Mira los títulos y promociones.

Promoción en figuras decorativas y juguetes

Si serás anfitrión de la noche mexicana, toma en cuenta que en Sanborns hay descuento del 30% en figuras decorativas, ve cuáles forman parte de la promoción aquí.

También, las pitukas regionales entran en la Venta de Fiestas Patrias con hasta 50% de descuento.

¿Cómo aprovechar la venta en Sanborns?

Anota las fechas: 11 al 16 de septiembre de 2025 .

. Verifica condiciones de pago, especialmente la promoción con tarjeta Sanborns .

. Revisa las secciones en la web para confirmar modelos y existencia.

El pretexto perfecto para estrenar

Si buscas tecnología, audio, fotografía o un detalle patrio para tu hogar, esta Venta de Fiestas Patrias de Sanborns reúne opciones para todos los gustos y presupuestos.

Entra a la tienda en línea, compara y decide, esta semana ofrece condiciones especiales que convienen a quienes planean con tiempo.