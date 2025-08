GENERANDO AUDIO...

SAT condona al 100% multas y recargos en 2025. Fofo: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria puso en marcha un programa de Regularización Fiscal 2025, diseñado para facilitar que personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas estén al corriente con sus obligaciones fiscales. Quienes se inscriban pueden obtener el 100 % de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución correspondientes a adeudos del ejercicio 2023 o anteriores.

Este impulso fiscal, previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, tiene como objetivo principal fomentar el cumplimiento voluntario entre pequeños contribuyentes, simplificar trámites y mejorar la recaudación sin imponer cargas adicionales.

¿Qué cubre el programa de Regularización Fiscal 2025?

Está dirigido a contribuyentes con ingresos totales en el ejercicio no mayores a 35 millones de pesos, que además cumplan los siguientes requisitos:

Contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas o cuotas compensatorias omisas

Multas fiscales, aduaneras o de comercio exterior (incluidas con agravantes)

(incluidas con agravantes) Recargos y gastos de ejecución derivados de los créditos fiscales

Es importante aclarar que no se condonan los impuestos ni cuotas originales, sólo los montos adicionales.

Requisitos esenciales para aplicar en programa del SAT

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

No haber recibido condonaciones en los programas de 2000, 2007 o 2013

No tener sentencia firme por delitos fiscales

No estar en los listados del artículo 69‑B o 69‑B Bis del Código Fiscal de la Federación

Haber tenido ingresos durante el ejercicio fiscal correspondiente por máximo 35 millones de pesos

¿Quiénes pueden inscribirse y cómo funciona?

El SAT contempla distintos escenarios según el tipo de adeudo. Por ejemplo, si el contribuyente no ha sido auditado, debe presentar declaraciones omitidas, generar una línea de captura y pagar en una sola exhibición. En casos donde ya exista una auditoría, se permite la autocorrección antes de recibir una resolución.

También pueden participar quienes cuenten con créditos fiscales en parcialidades siempre que liquiden el total. Incluso, se permite el pago en hasta seis parcialidades para créditos fiscales firmes no impugnados, mientras no se esté en concurso mercantil o quiebra.

¿Hasta cuándo inscribirse al programa de Regularización Fiscal del SAT?

El programa se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2025, y la fecha límite general para acceder es el 30 de septiembre de 2025. No obstante, en algunos casos relacionados con auditorías, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre los beneficios adicionales de entrar al programa de Regularización Fiscal 2025 se encuentran: suspensión del procedimiento de ejecución sin necesidad de garantía fiscal; no se considera como ingreso acumulable para efectos del ISR; y la certeza de que la resolución del SAT no será impugnable. Además, no genera devolución, compensación, deducción ni saldo a favor.

El trámite se puede hacer mediante el portal del SAT, Oficina Virtual, MarcaSAT o mediante una cita presencial, lo que permite a los contribuyentes resolver su situación sin complicaciones y con acompañamiento institucional.

