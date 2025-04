GENERANDO AUDIO...

Este error puede anular tu saldo a favor en el SAT. Shutterstock

Con la época de declaración anual en curso, uno de los aspectos que más llama la atención es la devolución del saldo a favor, sin embargo, existen situaciones por las que su pago podría anularse.

El saldo a favor puede no ser devuelto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que respaldan ingresos y deducciones no cumplen con los requisitos fiscales. El SAT informó que en este periodo de Declaración Anual 2025, varios contribuyentes están recibiendo devoluciones en ceros debido a esta situación.

CFDI mal timbrados anulan tu saldo a favor

El SAT advirtió que esta situación ocurre principalmente por comprobantes de nómina que no han sido timbrados correctamente, lo cual impide que tengan validez fiscal. Aunque los contribuyentes presenten deducciones y retenciones válidas, el sistema no valida el saldo a favor si los CFDI no están en regla.

El organismo explicó que los CFDI son esenciales para comprobar ingresos, deducciones y retenciones. Cuando estos documentos no cumplen con los estándares fiscales —por ejemplo, cuando no fueron timbrados por el emisor o contienen errores— el sistema los excluye, y como resultado, la devolución aparece en ceros.

Este problema es más común en facturas de nómina. El SAT utiliza estos comprobantes para validar el monto a devolver, por lo que su correcta emisión es necesaria para recibir el saldo a favor.

Qué hacer si tu devolución aparece en ceros

Ante esta situación, el SAT recomendó seguir tres pasos para los contribuyentes que detecten una devolución en ceros:

Revisar tus CFDI : A través del Visor de Nómina o el validador de facturas del SAT, verifica que tus comprobantes estén correctamente timbrados.

: A través del Visor de Nómina o el validador de facturas del SAT, verifica que tus comprobantes estén correctamente timbrados. Contactar al emisor : Si encuentras CFDI sin timbrar, solicita al empleador o proveedor que lo corrija y timbre cuanto antes.

: Si encuentras CFDI sin timbrar, solicita al empleador o proveedor que lo corrija y timbre cuanto antes. Presentar una declaración complementaria: Una vez corregidos los comprobantes, puedes ingresar una Declaración Anual complementaria para solicitar la devolución del saldo a favor.

Responsabilidad del patrón en la emisión de CFDI

De acuerdo con el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), corresponde al patrón emitir los CFDI de forma adecuada, reportando correctamente los impuestos derivados de los salarios. En caso de incumplimiento, el SAT puede aplicar sanciones administrativas y económicas al empleador.

La correcta validación de los CFDI es requisito indispensable para que el SAT reconozca las deducciones, ingresos y retenciones. Cuando no se cumple este proceso, aunque el contribuyente tenga derecho a devolución, el resultado es una declaración con saldo a favor en ceros.