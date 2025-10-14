SAT minimiza cierres de oficinas tras paro nacional, pero cifras contrastan en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la atención al contribuyente se desarrolla con normalidad en la mayoría de sus oficinas, pese a la manifestación de un grupo de trabajadores registrada este martes 14 de octubre en distintas sedes del país.

De acuerdo con el comunicado, 155 de las 162 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios operan con normalidad. Sólo permanecen suspendidas las actividades en las sedes de Chihuahua, Celaya, Guadalajara Sur, Zapopan, y las oficinas Oriente y Sur de la Ciudad de México.

CDMX contradice las cifras

Sin embargo, en CDMX los módulos afectados son seis:

Oasis: Av. Miguel Ángel de Quevedo 227 Col. Romero de Terreros Del Valle: Félix Cuevas 301 Col. del Valle, Alcaldía Benito Juárez Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara 23 Col. Verónica Anzures Distrito Federal 2: Paseo de la Reforma 10, Col. Tabacalera Distrito Federal 3: Viaducto Río Piedad 507 Col. Granjas Distrito Federal 4: Av. San Lorenzo 104 Col. San Lorenzo La Cebada

SAT mantiene canales de atención y diálogo con trabajadores

El SAT señaló que los contribuyentes afectados por la suspensión temporal de trámites recibirán la reprogramación de sus citas mediante correo electrónico. Además, recordó que pueden solicitar orientación a través del Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx o comunicarse a Marca SAT (55 627 22 728) para resolver dudas o recibir asesoría personalizada.

La autoridad fiscal subrayó que no existen amenazas hacia las personas que participan en las manifestaciones y reiteró que mantiene abiertos los canales de diálogo con el personal, en un ambiente de respeto y responsabilidad.

Gobernación y Trabajo acompañan el proceso

El SAT informó que cuenta con el apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, con quienes mantiene comunicación permanente para escuchar las solicitudes de los trabajadores y atender sus demandas de manera institucional.

Finalmente, el órgano tributario reafirmó su compromiso con las y los servidores públicos, reconociendo su papel esencial en la atención ciudadana y en la transformación de las instituciones del país.