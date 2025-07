SAT ofrece 3 formas gratuitas para consultar tus datos fiscales

GENERANDO AUDIO...

Estos documentos del SAT permiten conocer tus datos fiscales. Fotos: Cuartoscuro

Tras la confusión generada en días recientes por una supuesta desaparición de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), la cual ya fue aclarada en su totalidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que existen tres formas oficiales, gratuitas y seguras para consultar los datos fiscales de los contribuyentes en México.

Estas herramientas, disponibles en línea o en oficinas del SAT, permiten generar documentos con validez oficial como la CSF, la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) y la Cédula de Datos Fiscales, esenciales para trámites laborales, facturación electrónica y declaraciones fiscales.

¿Qué datos contienen los documentos fiscales?

El SAT explicó que tanto la CSF como la CIF contienen información clave sobre el contribuyente, incluyendo su RFC, nombre completo, régimen fiscal y domicilio. Además, los documentos incluyen un código QR para validar su autenticidad.

Constancia de Situación Fiscal (CSF) : contiene nombre o razón social, RFC, CURP, domicilio fiscal registrado, régimen fiscal y cédula de datos fiscales

: contiene nombre o razón social, RFC, CURP, domicilio fiscal registrado, régimen fiscal y cédula de datos fiscales Cédula de Identificación Fiscal (CIF) : incluye nombre o razón social, RFC y código QR

: incluye nombre o razón social, RFC y código QR Cédula de Datos Fiscales: concentra nombre, RFC, régimen fiscal, código postal y QR para validación rápida

¿Dónde y cómo obtener tus datos fiscales?

El SAT ofrece tres vías oficiales para consultar estos documentos:

Portal del SAT (www.sat.gob.mx): desde la sección “Más trámites y servicios” se puede acceder a la opción “Constancia de Situación Fiscal” para su descarga directa Aplicación SAT Móvil: disponible para iOS y Android, permite obtener constancias desde el celular de forma sencilla y segura SAT ID y Oficina Virtual: plataforma en línea que valida la identidad del contribuyente y permite generar documentos digitales con firma electrónica o e.firma

También se puede acudir de manera presencial a los módulos del SAT, sin necesidad de cita previa, para solicitar cualquiera de estos documentos.

Recomendaciones de seguridad

El SAT reiteró que todos los trámites son gratuitos, por lo que no deben realizarse pagos a terceros para obtener la CSF o cualquier otra constancia. Además, pidió a los contribuyentes no compartir información fiscal sensible con desconocidos, especialmente ante solicitudes irregulares.

Finalmente, recordó que ninguna persona física o moral puede exigir la CSF como condición obligatoria para emitir facturas, y recomendó verificar siempre los documentos mediante los códigos QR que permiten validar su autenticidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]