SAT podrá bloquear plataformas digitales bajo Paquete Económico 2026

Paquete Económico 2026 faculta al SAT para acceder a plataformas. Foto: AFP

El Paquete Económico 2026, presentado el 9 de septiembre, plantea cambios que van más allá de los impuestos al consumo. De acuerdo con un análisis de la firma Conesa y Moreno Abogados (C&MA), el SAT tendrá acceso en tiempo real a los registros de las plataformas digitales, una medida que podría derivar en sanciones severas.

SAT tendría acceso permanente a datos de usuarios

Las plataformas de servicios digitales deberán abrir al SAT la información de sus registros en línea, incluyendo operaciones, usuarios, cobros, retenciones y fechas. En caso de incumplimiento, el SAT estaría facultado para ordenar el bloqueo temporal de los servicios digitales.

Especialistas advierten que esta disposición podría generar cuestionamientos legales, pues se percibe como una intromisión sin aviso ni limitación, lo que abre la puerta a impugnaciones por posibles afectaciones a la privacidad.

Otras medidas de fiscalización

El paquete también refuerza mecanismos contra contribuyentes:

CFDI falsos: se endurece la definición de comprobantes sin operaciones reales y se establece un procedimiento sumario con 30 días para autocorrección.

Restricción de sellos digitales: se amplían las causales para suspender temporalmente certificados de timbrado, incluyendo deudas fiscales firmes o errores en permisos aduaneros.

Garantías fiscales: el recurso de revocación ya no suspenderá la ejecución por sí mismo; los contribuyentes deberán presentar garantía.

Incentivos fiscales y FIFA 2026. El paquete también contempla incentivos: condonación al 100% de multas y recargos por adeudos de años anteriores, repatriación de capitales con tasa de ISR preferencial de 15% y la exención fiscal a organizadores del Mundial FIFA 2026.

