¿Por qué estoy “suspendido” en la constancia de situación fiscal del SAT y cómo lo arreglo?

Seguramente te han pedido tu Constancia de Situación Fiscal del SAT en el trabajo o algún servicio financiero, encontrándote con la sorpresa de que tu estatus en el padrón aparece como “suspendido” aunque sigues trabajando, lo que podría deberse a un cambio en tu situación laboral o algún adeudo. Por ello, en esta ocasión en Unotv.com te decimos cómo arreglarlo.

De entrada, hay que aclarar que no hay disposiciones legales para que tu patrón te retenga el pago por no entregar tu Constancia de Situación Fiscal, según indicó en 2022 la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, pues no es un documento requerido por el organismo.

Sin embargo, desde la entrada en marcha de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, también llamado Factura 4.0, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda sólo permite la emisión de estos documentos timbrados cuando los datos están actualizados, por lo que podría incluso haber multas si tu domicilio o tus datos no coinciden con los que reportaste en el trabajo. Aunque también habilitó una herramienta para validar estos datos sin tener la constancia.

A la par algunas instituciones, como el banco BBVA , apuntan que sí es importante tener la constancia de situación fiscal por si necesitamos hacer algún trámite en el que la soliciten, es un documento que te permitirá comprobar tu situación legal en cuestión fiscal, pues muestra datos como tu nombre, estatus y régimen, así como tu dirección registrada, razón por la cual la piden en los trabajos.

¿Por qué aparezco como suspendido ante el SAT?

Mientras que, ya entrando en materia respecto a tu estatus, de acuerdo con el propio SAT, el “suspendido” ocurre por dos razones:

Un patrón te dio de baja en su nómina al dejar de laborar con él

Tienes adeudos fiscales

Ante ello, y para saber cómo debes actuar, basta con realizar una de dos comprobaciones, y es que, en la misma constancia, debajo del apartado de “estatus en el padrón”, aparece el de “fecha de último cambio de estado”, que tendría que coincidir con tu salida de tu último empleo, pues aparecerás como suspendido si ahí te dieron de baja después de que te activaron en tu nuevo trabajo.

Suspensión en tu estatus fiscal podría ser error administrativo. Foto: Shutterstock

También la fecha te indicaría si tiene relación con un adeudo, como en el caso de que al presentar tu declaración anual te salió un pago y no lo realizaste, lo que podrías verificar en el apartado de “adeudos fiscales” del Portal SAT, donde aparecerá todo lo que has tenido o tienes que pagar por cuestión de multas, recargos o que hayas pagado menos de lo que debías según tus ingresos.

¿Cómo arreglo el “suspendido” ante el SAT?

Por otro lado, si tu caso es el primero, en que tu cambio de estado fiscal se debió a una especie de error administrativo, solucionarlo es bastante sencillo, pues únicamente tienes que entrar al Portal SAT y dar clic en el apartado de “Trámites del RFC”, o a través de este enlace, donde podrás acceder a la plataforma virtual.

Una vez adentro, tras ingresar tu RFC y contraseña, o usar la e.firma, selecciona en el menú desplegable la fecha de tu reanudación, que será cuando entraste a tu nuevo trabajo. Si fue el caso de que se traslaparon empleos, cuando te dieron de baja en el anterior, la que haya ocurrido después.

Después escribe tu RFC, si es que realizas el trámite para otra persona, y selecciona siguiente, donde deberás indicar el régimen al que perteneces ahora y si obtienes ingresos por algún otro, dando clic en otro siguiente para pasar a la otra página, según las indicaciones hasta llegar a la comprobación de datos, donde sólo deberás leerlos y aceptar que son correctos, concluyendo así el trámite.

En cambio, si tu suspensión se debe a algún adeudo en el SAT, antes del trámite de reanudación debes solventarlo o solicitar la asesoría del organismo, si es que la cantidad es considerable, para llegar a algún acuerdo. Hecho esto, en tu constancia aparecerá el estatus como “reactivado”.

Por otro lado, para comprobar datos fiscales, a la hora de requerir factura, además de la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), también está la Cédula de Datos Fiscales (CDF), en la que además de tu nombre y RFC completos aparece en qué régimen fiscal estás y tu código postal, que pueden ser verificados, como la CIF, escaneando el código QR.