Sears arranca su Venta Especial: ¡estrena muebles, pantallas, electrodomésticos y más!

Sears arrancó su Venta Especial en el marco de las Fiestas Patrias 2025 con una promoción de hasta 40% de descuento en todos los departamentos y con envío gratis a partir de 299 pesos con tu tarjeta de crédito Sears.

La campaña estará vigente del 11 al 16 de septiembre y nosotros te contaremos de algunas de las promociones, ya que, ¡algunas de ellas incluyen hasta 50% de descuento y hasta meses sin intereses!

Para estrenar en esta temporada, hasta 40% con tarjeta de crédito Sears

Durante la temporada, los clientes que paguen con su tarjeta de crédito Sears podrán acceder a hasta 40% de descuento en todos los departamentos.

La promoción aplica tanto en tiendas físicas como en compras en línea a través del portal oficial.

Muebles con estilo para renovar tu hogar

Porque siempre es agradable renovar el estilo y la vista en casa, Sears ofrece hasta 40% en muebles seleccionados, donde podrás encontrar distintas opciones que vayan con tu estilo.

Puedes consultar la promoción en muebles aquí.

Crédito: Sears

Para disfrutar de esas películas o series pendientes

Quienes buscan actualizar su sala de entretenimiento, Sears lanzó descuentos de hasta 50% en pantallas, además de la posibilidad de pagar a 18 meses sin intereses.

¡Ve la promoción y encuentra tu nueva pantalla!

Crédito: Sanborns

¡Checa la promoción en línea blanca y electrodomésticos!

Crédito: Sears

Otro de los atractivos de esta venta especial son las rebajas en línea blanca y electrodomésticos, con descuentos de hasta 50% en productos como refrigeradores, lavadoras y estufas.

Consulta la línea blanca y los modelos en oferta.

También hay envío gratis en la Venta Especial de Sears

Recuerda que las promociones estarán disponibles del 11 hasta el 16 de septiembre de 2025, con el beneficio adicional de envío gratis a partir de 299 pesos en compras realizadas en línea con tu tarjeta de crédito Sears, lo que busca facilitar el acceso a los productos desde cualquier parte del país.

Con estas ofertas, Sears se suma a las Fiestas Patrias ofreciendo descuentos en categorías clave para el hogar, la tecnología y el entretenimiento, consolidándose como una opción para estrenar durante las fiestas mexicanas.