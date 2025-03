Senadores exhortan a la Secretaría de Economía a pronunciarse sobre fusión de Omnicom e IPG

GENERANDO AUDIO...

Cámara de Senadores. Foto: Cuartoscuro.

Integrantes de la Cámara de Senadores presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a emitir un pronunciamiento por la posible fusión entre Omnicom Group Inc. (Omnicom) e Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG).

Senadores señalan alta concentración en mercado publicitario

En un documento enviado por los legisladores, argumentan que la fusión podría generar una alta concentración de mercado, ya que la nueva corporación controlaría más del 30% del mercado publicitario en México. Según los senadores, esto reduciría la competencia y limitaría las opciones para los anunciantes.

Además, advierten que la fusión podría derivar en prácticas monopólicas, como desplazamiento indebido de competidores, condiciones contractuales abusivas y aumento en los costos de los servicios publicitarios, lo que impactaría especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

Posibles afectaciones a la libre competencia

Los senadores expresaron su preocupación por un posible incumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que el Capítulo 21 del acuerdo establece compromisos para evitar prácticas que distorsionen la competencia.

También señalaron que la fusión podría afectar la pluralidad y diversidad informativa, al otorgar a la nueva empresa un poder excesivo en la compra de espacios publicitarios, lo que podría restringir el acceso de los medios independientes a anunciantes.

Senadores piden análisis de riesgos y competencia

En el Punto de Acuerdo, los legisladores solicitan que la Secretaría de Economía realice tres acciones principales:

Evaluar si la fusión genera concentraciones indebidas en el mercado publicitario mexicano.

Determinar si la operación cumple con las disposiciones del T-MEC y si requiere coordinación con autoridades de competencia en EE.UU. y Canadá.

Emitir un informe sobre posibles barreras de entrada y afectaciones a empresas mexicanas del sector publicitario y de medios.

El documento fue firmado por los senadores Cynthia Iliana López Castro, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Enrique Vargas del Villar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Luis Armando Melgar Bravo, Virgilio Mendoza Amezcua y Luis Alfonso Silva Romo.