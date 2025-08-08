GENERANDO AUDIO...

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aseguró este jueves que los servicios financieros no serán objeto de aranceles en el marco de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Durante una conferencia de prensa previa al 85 aniversario de la AMIS, su directora, Norma Alicia Rosas, explicó que el sector de seguros no forma parte de los procesos arancelarios que están siendo analizados en el acuerdo comercial.

“Los seguros no forman parte de esta parte comercial que está siendo tratada con aranceles. Los servicios financieros no tienen este tratamiento y en las negociaciones solo se ha abordado el tema industrial y de mercancías”, afirmó.

Servicios financieros quedan fuera de medidas arancelarias

La directora de la AMIS indicó que, hasta el momento, no se ha planteado ningún ajuste para el sector financiero en el contexto de la revisión del T-MEC.

Además, explicó que la revisión del tratado se hará sector por sector, pero la parte de servicios, incluidos los seguros, permanecerá sin cambios.

También, anunció que la AMIS será parte del “Cuarto de Junto”, un grupo de representación empresarial que acompaña al gobierno mexicano en negociaciones internacionales. “Estaremos apoyando en las consultas rumbo a la revisión del T-MEC”, señaló.

El 85 aniversario de la AMIS se celebrará el próximo 9 de agosto, con actividades que destacan la evolución del sector asegurador en México.

