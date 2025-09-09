Sí subirán los refrescos, tabaco y alcohol, confirma Hacienda en Paquete Económico 2026

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

Con la entrega este lunes del Paquete Económico 2026 en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda confirmó el aumento a los impuestos para refrescos y tabaco.

Asimismo, en el proyecto presentado por el Gobierno federal, se propone crear un impuesto especial desde 2026 para gravar los videojuegos con contenido violento.

¿Qué habrá de nuevo en el Paquete Económico 2026?

Según dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este 8 de septiembre el secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó a los senadores el proyecto de ingresos previsto para el próximo año, donde se contempla, entre otras cosas, la recaudación fiscal.

En este, según refirió el funcionario, se confirma lo que el 30 de agosto adelantó la consejera jurídica, Ernestina Godoy, un incremento a los impuestos para las empresas refresqueras, así como a las tabacaleras.

Ello, justificó Amador Zamora, para “inducir hábitos más saludables” y “reducir la incidencia de enfermedades crónicas”, en línea con la campaña de salud implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Ley de Ingresos también incluyen medidas de salud pública, con un enfoque preventivo, a partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos, estas medidas buscan inducir hábitos más saludables, reducir la incidencia de enfermedades crónicas y al mismo tiempo contrarrestar efectos presupuestales generados por el combate a las enfermedades provocadas por el consumo de estos productos”

Édgar Amador / secretario de Hacienda

Y aunque todavía no se hace el desglose del Paquete Económico 2026, presentado poco antes de la medianoche, tras un atraso de varias horas, reportes prevén que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para ambos rubros, así como el de las bebidas alcohólicas, fue propuesto para quedar de la siguiente forma:

Refrescos: de 1.57 a 1.68 pesos por litro

Cigarros: de 0.60 a 0.70 pesos por unidad

Bebidas alcohólicas: aumento de 8%

Y mientras será hasta dentro de días cuando los legisladores analicen, voten y aprueben el proyecto oficialista, también destaca que en este se incluye un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento, a fin de desincentivar su compra, como parte de la estrategia de seguridad en el país.