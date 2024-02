¿Se levantará la huelga? Sindicalizados de Audi realizan consulta de incremento salarial en Puebla

Este viernes, a las 9 de la mañana, comenzó la consulta para votar a favor o en contra de la propuesta del incremento salarial del 7% (5% directo al salario y 2% en prestaciones) que la empresa Audi de México hizo al Sindicato de Trabajadores (SITAUDI), el cual desde el pasado 24 de enero paró la producción de vehículos tras la huelga en la planta armadora ubicada en el municipio de San José Chiapa, Puebla.

Cabe destacar que la consulta o votación no se realizó en la armadora, sino que la sede fue la explanada del Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, en la capital poblana.

Los 4 mil 100 trabajadores sindicalizados arribaron en autobuses, posteriormente descendieron y de manera ordenada se formaron para emitir su voto, cabe destacar que personal del Centro de Conciliación y Arbitraje estuvo presente para validar el ejercicio de manera transparente.

La consulta comenzó a las 9:00 de la mañana y culminará a las 22:00 horas por lo que los trabajadores de los tres turnos de la armadora acuden de manera escalonada.

Trabajadores resaltaron la importancia de la consulta, pues con eso se demuestra la unidad al interior del SITAUDI.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (SITAUDI), llegó a un acuerdo para someter a consulta la propuesta salarial de la empresa sobre el contrato laboral para el año 2024, dicha cifra es un 50% mayor a la inflación.

Los directivos de Audi de México se comprometieron a pagar a los trabajadores los días de huelga una vez que la protesta culmine, según esperan los trabajadores.

Cabe destacar que desde diciembre del 2023 el Sitaudi había ajustado sus peticiones, pues en inicio pidió un 26.8%, hasta llegar al 15.5; por su parte, la empresa mostró resistencia, ya que al principio solo ofreció un bono único de 7 mil 464 pesos. Entre las negociaciones Audi pasó del 4.3 al 4.6 y por último al 6.5% (5% directo al salario y 1.5% en prestaciones), oferta que no fue suficiente para los trabajadores y a través de la representación sindical optaron por la huelga; sin embargo, habrá que esperar la votación de este viernes.

Se tiene previsto que se anuncien los resultados antes de la medianoche del viernes o durante el fin de semana.

Por lo pronto la huelga sigue y contempla el paro de la producción y que los puestos de trabajo estén abandonados, pues la nueva tarea de los trabajadores es vigilar los accesos y puertas de la armadora fonde anualmente se producen 150 mil camionetas del modelo Q5, desde que la empresa arrancó funciones en México en 2016 se han producido más de un millón de unidades.

“Ya llevamos 3 semanas casi sin cobrar y todos tenemos diferentes puntos de vista, aquí realmente se va a ver en la consulta, pues sí estamos de acuerdo o no como compañeros. Esa esperanza que se nos pague al 100%, pero no sabemos qué acuerdos tengan la empresa con el sindicato, y ahorita con las votaciones, se va a ver cómo reacciona la empresa y el sindicato, consultas divididas entre los compañeros, unos dicen que sí otros que no, y al final de cuentas todos estamos viendo por el bienestar de nuestras familias y nuestro bienestar económico”

José, trabajador sindicalizado de AUDI