SOFOMES refuerzan controles para evitar vínculos con crimen y terrorismo

SOFOMES reforzarán medidas contra el lavado. Foto: Cuartoscuro

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), dedicadas a ofrecer servicios de crédito, reforzarán sus medidas de seguridad para prevenir el financiamiento de grupos del crimen organizado catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

Esto, luego del señalamiento del Departamento del Tesoro de la Unión Americana a tres entidades financieras: INTERCAM, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, presuntamente vinculadas con el lavado de dinero para criminales, traficantes de fentanilo y precursores.

Van por mejores prácticas para evitar financiamiento ilícito

Durante el Encuentro Regional Centro 2025, Javier Garza Hoeffer, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM), declaró que aunque no han tenido reuniones con la Secretaría de Hacienda (SHCP) ni con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), están revisando sus políticas de financiamiento para evitar cualquier vínculo con actividades ilegales.

“Nosotros, apoyados por la autoridad, estamos revisando todas nuestras políticas de financiamiento y vamos a trabajar en mejores y más sanas prácticas para determinar a quién le estamos prestando dinero para no incurrir, aunque podamos tener el uno por ciento, vamos a tratar de evitarlo”, Javier Garza Hoeffer, presidente Nacional de ASOFOM

Agregó que colaborarán con las autoridades para prevenir el financiamiento al terrorismo, reforzando controles internos y protocolos de validación para no ser parte de cadenas de valor contaminadas.

“Estamos trabajando de la mano de la autoridad para generar las mejores prácticas para evitar, en nuestro caso, el financiamiento al terrorismo y no formar parte de las cadenas de valor que puede haber en una empresa que esté asociada con alguien indeseable”, Javier Garza Hoeffer, Presidente Nacional de ASOFOM

El sistema financiero está fuerte, pero no exento

Pese a los recientes señalamientos, Garza afirmó que el sistema financiero mexicano está sólido y bien capitalizado.

“El sistema financiero está fuerte, está bien capitalizado”, Javier Garza Hoeffer, Presidente Nacional de ASOFOM

No obstante, la ASOFOM reconoció también que no hay un riesgo cero de infiltración del crimen organizado en entidades financieras, pero desde hace años trabajan en reforzar sus medidas contra el lavado de dinero, y ahora pondrán más atención en el combate a las organizaciones terroristas.

“¿Exentos? Obviamente, nadie está exento de eso, pero sí estamos trabajando en poner todos los controles para trabajar inmediatamente y no tener un impacto en una SOFOM… no se vería implicada una SOFOM como en uno de los eventos que están pasando ahorita porque simplemente no captamos dinero”, Abraam Bonilla, presidente regional centro ASOFOM

Las SOFOMES afirmaron que continuarán fortaleciendo sus protocolos para mantenerse fuera de operaciones ilícitas, en coordinación con las autoridades financieras del país.