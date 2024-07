¡Suben y bajan! frutas y verduras tuvieron variación de precio esta semana en la CDMX

La lista del mandado de Leticia sufre tachones y borrones. Así la encontramos en la Central de Abasto de la Ciudad de México,Hoy descartó la compra del jitomate porque la última semana incrementó su precio.

“Lo que yo hago es no hacer comidas con jitomate porque comprar el puré, pues no sabe igual, entonces lo que hago preferible, no hago salsa roja y me voy al tomate”… Leticia | Consumidora

Quien sí lleva jitomate es Ana Lilia.

“Híjole el jitomate, pues ahorita ya en 33, pero allá por la casa está hasta en 50 pesos. Entonces mejor venimos aquí a hacer las compras”

Y qué decir del chícharo.

“En 140 el kilo, en 200 el chícharo pelado está por las nubes, la verdad es que no ha bajado, tiene como dos meses igual que el chayote son productos básicos para la cocina que realmente no bajan, bajan dos, tres pesos y vuelven a subir”…Maribel Pérez | Comerciante

En los chiles se aprecia cierta estabilidad, pero el poblano comienza a subir.

“Hoy se subió el precio del poblano, ayer se encontraba a 17 pesos a 19 de buena calidad y hoy lo podemos encontrar por carro al mayoreo en 22 pesos” Daniel Martínez | Comerciante

En el terreno de las frutas no todo es dulce

“El plátano está súper elevadísimo, estaba muy económico, ha subido como un 35% más o menos, está muy caro ahorita, estaba en 15 y en 20 y en 10 el normalito y ahorita está a 30, 35 el kilo y del más corriendito”… Francisco Cruz | Comerciante

Durante la última semana el precio del aguacate bajó. El del cilantro se disparó, la calabaza, también a la baja… el chícharo subió y la cebolla cuesta menos; el jitomate está hasta en 35 pesos el kilo.



De las frutas, la uva y la fresa han tenido aumentos considerables. La naranja para jugo, está igual.